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川普親口喊「美伊戰爭結束了」！股板嗨：空蛙文明結束、美國贏麻了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普受訪時宣告美伊戰爭結束但強調不能讓伊朗感覺佔上風。（美聯社）
川普受訪時宣告美伊戰爭結束但強調不能讓伊朗感覺佔上風。（美聯社）

美伊局勢再拋新訊號。根據外媒轉述，川普受訪時親口表示，與伊朗之間的戰爭「已經結束了」，但同時又強調，不能讓伊朗感覺自己占了上風。

消息一出，立刻在股板掀起熱議，一派人直接解讀成風險解除、股市續噴，另一派則認為這種說法仍充滿變數，未必代表中東局勢真的落幕。

原文指出，美國總統川普與以色列自2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」以來，戰爭已進入第47天。福斯新聞主播巴帝羅默爆料，川普在預計美國時間15日播出的節目中親口表示，「戰爭結束了」。

不過，川普也提到，美方與伊朗的新一輪談判可能在接下來兩天內於巴基斯坦舉行，並堅持伊朗必須徹底放棄發展核武的意願與能力，且「不能讓伊朗有占了上風的感覺」。在此同時，原文也提到，目前伊朗與美國都對荷莫茲海峽實施封鎖，局勢仍未完全鬆動。

不少網友看到消息後，直接把它解讀成利空出盡，甚至視為多方再次勝出，「美國又贏了」、「美又贏」、「看股市確實結束了 不只結束了 美國還贏麻了」、「難怪美股開噴」、「空蛙怎麼辦」。也有不少留言把焦點放在股市與市場情緒，「恐慌蛙 is over」、「空蛙的文明...」、「消滅的是空蛙文明，笑爛」、「輸的是空蛙跟空手蛙。美股蛙與半導體蛙贏了」、「股市反應了 你賺錢了嗎？ 你贏錢就好」。

但另一邊也有不少人不買單，質疑川普說法前後矛盾，甚至認為這種表述本身就代表事情還沒真正結束，「上週：我們贏了 這週：不能讓他們感覺贏了」、「自己宣布勝利就好」、「不能讓對方感覺贏了=川寶知自己輸」、「結束了還談判幹嘛？」、「哪次沒贏XD」。也有人把問題拉回實際條件與後續發展，「伊朗核能力還在，就結束了？」、「海峽到底能不能解封啊」、「不到一週前才說要讓伊朗消失、話不能信」、「如果濃縮鈾沒交出來 那這場戰爭 就是純粹炒油」，認為真正關鍵並不在川普一句話，而是後續封鎖、核議題與談判是否真的有進展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 美伊戰爭 川普 中東 以色列 美股 巴基斯坦

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