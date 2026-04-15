快訊

柯震東驚爆秘戀舒華！2年前同框照洩端倪　「i love you」曖昧再被挖

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

聽新聞
0:00 / 0:00

台新證券爆大包！買進股票自動回溯全消失…網炸鍋：美國早被告死

聯合新聞網／ 綜合報導
台新證券爆發系統異常，投資人昨天下單買進的股票竟離奇消失疑似回朔，引爆社群恐慌與怒火，痛批券商把交易當網遊在玩。中央社
台新證券爆發系統異常，投資人昨天下單買進的股票竟離奇消失疑似回朔，引爆社群恐慌與怒火，痛批券商把交易當網遊在玩。中央社

台股投資人一早直接被嚇醒。有網友爆料，台新證券出現異常狀況，昨天下單買進的股票竟然「整批消失」，甚至疑似出現回朔情形，引發大量用戶恐慌。事件迅速在社群炸開，也讓市場對券商系統穩定性產生質疑。

原PO表示，前一日因錯單問題，好不容易買到的股票竟在隔天「全部不見」，且未接到任何通知或確認，「直接自動回朔」。不僅如此，還有用戶指出出現「庫存消失但交割款還在」的混亂狀況，甚至一度出現庫存與未實現損益對不上的情形。

不過隨時間推移，部分網友回報庫存又恢復正常，顯示系統仍在修復或調整中，整體狀況一度反覆，讓投資人無所適從。

對於這起事件，有部分網友以調侃方式看待，認為像是在玩遊戲，「笑死」、「跟網遊一樣」、「我不玩了，還我錢（咦，真的還我了）」、「今天必備：血壓藥」。也有人半開玩笑指出，「虧錢的爽到 賺錢的會氣死」、「債蛙解套」、「謝謝台新仗助」，認為若真的回朔，反而讓部分虧損交易「消失」。

但多數聲音仍偏向憤怒與不滿，直言制度風險過高，「股票還能回朔的」、「操你拉基公司 憑啥回朔」、「這在美國會被告到gg」、「還有這招？當成遊戲嗎」。也有投資人擔憂實務影響，「有交割款沒有股票」、「這樣今天到底怎麼交易」、「快開盤了 所以今天也影響囉」，質疑若影響交割或交易，後果恐擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台新證券

延伸閱讀

台股飆破3萬6千點！0050衝上83元清流君喊ALL IN沒…空手仔：只剩口水

台股高點該All in 0050？網勸「別預測高點」推穩健買進

3千億資金活水來了！金管會准外國債券當擔保品…網嗨喊年底5萬點不是夢

25歲All in0050會後悔？網曝關鍵：只會後悔買太少

相關新聞

台新證券爆大包！買進股票自動回溯全消失…網炸鍋：美國早被告死

台新證券發生系統異常，昨日買進的股票整批消失，引發投資人恐慌。用戶反映出現回朔情形，部分股票消失但交割款仍在，交易混亂。雖有少數用戶回報庫存恢復正常，整體狀況仍不穩定。

3千億資金活水來了！金管會准外國債券當擔保品…網嗨喊年底5萬點不是夢

金管會開放投資等級外國債券作為無限用途借貸的擔保品，市場資金規模預估可達3千億元。這項政策被視為為台股注入活水，但也引發槓桿風險的討論。

系統幫你強制做多？台新證錯帳逾1億元…股民氣炸：原本元富好好的

台新證券與元富證券合併後再爆系統異常，導致重複下單情況出現，錯帳金額超過1億元。投資人面對違約交割風險，情緒緊張，部分網友戲謔看待，但也有聲音質疑系統穩定性。

封鎖伊朗！川普嗆不能讓「一國敲詐全世界」…鄉民狂笑吐槽：自我介紹？

美國總統川普宣布對伊朗進行軍事封鎖，強調「不能讓一個國家敲詐全世界」。他指出美國自給自足，不依賴荷莫茲海峽。同時，伊朗已表達希望達成協議的意願，川普卻重申不容許伊朗擁有核武。

南亞科單季EPS狂賺8.41元！股價卻開高走弱…網揭殘酷劇本：航運早就演過一次

南亞科首季EPS達8.41元，業績超預期，卻股價開高走弱，引發市場熱議。分析師對未來展望分歧，部分看好長期持有，另一些則擔心景氣循環股的高點信號。市場似乎擔心利多未能支持股價回升。

南亞科（2408）財報亮眼股價卻跳水？郭哲榮示警記憶體：利多不漲就是最大利空

南亞科（2408）儘管業績亮眼，股價卻開高走低，分析師郭哲榮警示「利多不漲就是最大利空」。他表示，市場情緒已轉向，建議投資人集中於低基期股票，防範追高風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。