台新證券爆大包！買進股票自動回溯全消失…網炸鍋：美國早被告死

台股投資人一早直接被嚇醒。有網友爆料，台新證券出現異常狀況，昨天下單買進的股票竟然「整批消失」，甚至疑似出現回朔情形，引發大量用戶恐慌。事件迅速在社群炸開，也讓市場對券商系統穩定性產生質疑。

原PO表示，前一日因錯單問題，好不容易買到的股票竟在隔天「全部不見」，且未接到任何通知或確認，「直接自動回朔」。不僅如此，還有用戶指出出現「庫存消失但交割款還在」的混亂狀況，甚至一度出現庫存與未實現損益對不上的情形。

不過隨時間推移，部分網友回報庫存又恢復正常，顯示系統仍在修復或調整中，整體狀況一度反覆，讓投資人無所適從。

對於這起事件，有部分網友以調侃方式看待，認為像是在玩遊戲，「笑死」、「跟網遊一樣」、「我不玩了，還我錢（咦，真的還我了）」、「今天必備：血壓藥」。也有人半開玩笑指出，「虧錢的爽到 賺錢的會氣死」、「債蛙解套」、「謝謝台新仗助」，認為若真的回朔，反而讓部分虧損交易「消失」。

但多數聲音仍偏向憤怒與不滿，直言制度風險過高，「股票還能回朔的」、「操你拉基公司 憑啥回朔」、「這在美國會被告到gg」、「還有這招？當成遊戲嗎」。也有投資人擔憂實務影響，「有交割款沒有股票」、「這樣今天到底怎麼交易」、「快開盤了 所以今天也影響囉」，質疑若影響交割或交易，後果恐擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。