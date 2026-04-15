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3千億資金活水來了！金管會准外國債券當擔保品…網嗨喊年底5萬點不是夢

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會擬開放投資級外國債券作為借貸擔保品，有望為台股注入上看3千億元資金活水，卻也引發網友對於過度槓桿與股債雙殺風險的熱烈討論。記者葉信菉／攝影
金管會擬開放投資級外國債券作為借貸擔保品，有望為台股注入上看3千億元資金活水，卻也引發網友對於過度槓桿與股債雙殺風險的熱烈討論。記者葉信菉／攝影

金管會再度出手鬆綁資本市場，這次直接瞄準投資人手上的「外國債券」。未來只要是投資等級債，就能拿來當擔保品借錢，市場估算潛在規模上看3千億元，等於替台股再開一條資金活水。不過政策一出，也同步點燃「槓桿過熱」的討論。

根據金管會證期局說明，此次修正重點包括兩大方向：第一，開放投資等級的外國債券可作為不限用途借貸的擔保品；第二，僅限信用評等達標準的債券，包括標普、惠譽BBB-以上或穆迪Baa3以上。

統計顯示，目前國人透過複委託持有的外國債券規模約3,881億元，未來可望活化這部分資產，提高資金調度彈性。政策預告期為60天，預計最快第三季上路。至於外國股票，因無漲跌幅限制與風險控管複雜，暫未納入開放範圍。

對於政策鬆綁，不少網友抱持樂觀看法，認為資金效率將大幅提升，有助市場動能，「讚讚讚 勇敢的融資」、「早該開放了 台股還是太低估了」、「我去不早說」、「美債蛙有福了」、「年中4萬 年底5萬不是夢」。也有人從制度面肯定，「以前只能跟銀行買才能質押，現在證券商也可以了，希望競爭能讓銀行賣的債券價差小一點」，認為市場競爭將改善投資環境。

但另一派聲音則對「槓桿再放大」感到憂心，「一直鼓勵加槓桿」、「槓桿加到底」、「幹鼓勵炒股 太垃圾了吧政府」、「活化資產(x) 賭場借錢(o)」。也有網友質疑風險連動，「房產質押買債 債券再質押買股票 股票再質押買房 哇 螺旋飛天」、「有嘍！之後劇本就是股債雙殺」，擔心市場一旦反轉，可能放大下跌衝擊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 債券 台股

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