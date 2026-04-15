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港媒稱台灣經濟太好！謝金河讚還公道 遭網酸「行情準備反轉」

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長 謝金河。圖／謝金河提供
財信傳媒董事長 謝金河。圖／謝金河提供

港媒評論指「台灣經濟太好影響香港家庭」，引發PTT股板熱烈討論。有網友轉貼新聞並評論「台灣經濟好到跟香港搶外勞」，但多數網友焦點並未放在經濟數據本身，而是質疑說法真實性與合理性，甚至將矛頭指向財信傳媒董事長謝金河，批評其過度樂觀或「帶風向」，討論氛圍呈現兩極。

香港《信報》專欄以「台灣經濟太好，影響香港家庭」為題，指出台灣企業以較高薪資吸引原本赴港工作的菲律賓家政人員，形成所謂「蝴蝶效應」。財信傳媒董事長謝金河則引用台灣企業獲利、出口與營收創高等數據，認為這篇評論「還了台灣公道」，並強調台灣經濟表現強勁，甚至有機會在全球出口排名再往前推進。

一名網友在PTT轉貼新聞後直言，台灣經濟強到能與香港競爭外勞資源，並延伸指出AI產業鏈與半導體景氣回溫將持續帶動經濟成長。不過其評論偏向簡短樂觀，更多討論反而集中在其他網友回應，有人認為此說法過於誇大，也有人將焦點放在台股後市，甚至戲稱「誰掌握外勞，誰就掌握全球人力資源」。

多數網友對新聞與評論持懷疑甚至嘲諷態度，認為「搶菲傭」的說法過於牽強，直言「關聯性很弱」、「太空泛」，並質疑實務上台灣外勞薪資與結構與香港不同。有網友指出，台灣多為印尼籍看護，且薪資多為基本工資水準，除非大量加班才可能達到文中所述水平，也有人認為即便台灣經濟成長，與香港家庭生活直接連動的說法仍缺乏說服力。

此外，針對謝金河發言，批評聲浪尤為明顯，不少人直言「又在唬爛」、「見漲說漲見跌說跌」，甚至以「冥燈」形容其言論對市場的反指標效果，並擔憂其唱多可能預示行情反轉。不過仍有少數網友認同台灣經濟確實處於近年高點，並指出香港近年經濟與政治環境轉變，確實導致部分人才與資金流動。

也有網友延伸討論香港現況，認為當地物價與房價過高，部分港人來台發展確有其吸引力，但強調這與「搶外勞」屬不同層次議題。另有人從產業角度切入，認為半導體與AI確實支撐台灣經濟表現，但內需與薪資結構仍存在落差，「經濟很好但人民無感」的說法依然存在，顯示整體討論從單一新聞延伸至更廣泛的經濟體質與社會感受爭議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 香港 菲律賓

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