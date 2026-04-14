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系統幫你強制做多？台新證錯帳逾1億元…股民氣炸：原本元富好好的

聯合新聞網／ 綜合報導
台新證券與元富證券合併後系統再爆異常，導致投資人無法刪單且重複委託爆出逾1億元錯帳。圖／本報資料照片
台新證券與元富證券合併後系統再爆異常，導致投資人無法刪單且重複委託爆出逾1億元錯帳。圖／本報資料照片

台新證券與元富證券合併後問題連環爆，14日再傳重大系統異常，不僅交易回報失靈，更出現重複下單情況，錯帳金額傳已超過1億元，引發市場與投資人高度關注。

根據報導，台新證券與元富證券於4月6日完成合併後，系統不穩狀況持續。14日早盤再度爆出用戶無法確認成交、刪單失敗等問題，導致投資人反覆下單，最終形成重複委託。

台新證已向臺灣證券交易所通報系統異常，指出自上午9點10分起電子回報出現問題，並建議改用其他方式下單。內部主管透露，目前申報錯帳已逾1億元，公司正在緊急處理中。

部分網友以戲謔角度看待，認為在大盤上漲情況下反而可能「被迫加碼」。有人表示「幫你成交 幫你抱緊不賣」、「系統看好台股」、「重複下單 幫你賺更多」，甚至有人笑稱「強制做多怎麼輸」。也有聲音認為金額對大型金控影響有限，「幾億對金控來說是小錢啊」、「才一億喔」，將事件視為可控風險。

但更多投資人直指風險極高，尤其涉及違約交割與資金壓力。「準備閃人 垃圾東西差點害死人」、「有沒有人要被違約交割了嗎」、「無法刪單 下單又看不到成交」、「沒錢交割不就違約交割」，顯示恐慌情緒擴散。另有網友質疑處理方式與系統穩定性，「系統異常還不關閉」、「一個禮拜兩次還偶發」、「原本元富好好的被搞爛」，甚至出現轉券商聲浪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元富 台新

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