封鎖伊朗！川普嗆不能讓「一國敲詐全世界」…鄉民狂笑吐槽：自我介紹？

美伊局勢再升溫，美國總統川普一邊宣布軍事封鎖，一邊釋出談判訊號，更拋出「不能讓一個國家敲詐全世界」的強硬說法。

據外媒報導，川普表示美軍已開始封鎖伊朗相關海上交通，並強調美國「不能讓一個國家敲詐勒索全世界」。同時指出，美國自身擁有石油與天然氣，不依賴荷莫茲海峽。

不過，川普也透露伊朗方面已主動來電，希望達成協議，但未說明來電者身分與細節，僅重申不會接受任何允許伊朗擁有核武的協議。

部分網友認同美方強硬立場，認為地緣政治本就如此現實。「確實 只有美國能敲詐」、「要也是美國敲詐全世界」、「我川威武」、「正義使者」，認為美國出手能壓制局勢，甚至視為維持秩序的一種方式。也有人將焦點放在戰略層面，「美能伊不能」、「侵犯了美國的專利」，帶點調侃但仍肯定美國主導權。

但更多留言則直指矛盾感強烈，質疑說法與過去政策不一致。「自介」、「關稅帝君勒索全球怎麼不嘴自己」、「阿不就是你」、「本版不歡迎自介」、「只有我可以 其他不行」，幾乎成為留言主流。也有網友點出政策邏輯問題，「關稅是怎樣」、「不能一個 那兩個就可以」、「翻譯：只有美國可以敲詐全世界」，質疑美方標準是否一致。

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