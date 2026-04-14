快訊

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

三大法人買超687億引爆台股！台積電衝2055元天價 58檔漲停掀資金輪動

聽新聞
0:00 / 0:00

封鎖伊朗！川普嗆不能讓「一國敲詐全世界」…鄉民狂笑吐槽：自我介紹？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普針對美伊局勢宣布海上封鎖並透露伊朗來電求和，更嗆聲不能讓一個國家敲詐全世界，卻遭多數網友狂酸其關稅政策根本是在自我介紹。(美聯社)
美國總統川普針對美伊局勢宣布海上封鎖並透露伊朗來電求和，更嗆聲不能讓一個國家敲詐全世界，卻遭多數網友狂酸其關稅政策根本是在自我介紹。(美聯社)

美伊局勢再升溫，美國總統川普一邊宣布軍事封鎖，一邊釋出談判訊號，更拋出「不能讓一個國家敲詐全世界」的強硬說法。

據外媒報導，川普表示美軍已開始封鎖伊朗相關海上交通，並強調美國「不能讓一個國家敲詐勒索全世界」。同時指出，美國自身擁有石油與天然氣，不依賴荷莫茲海峽

不過，川普也透露伊朗方面已主動來電，希望達成協議，但未說明來電者身分與細節，僅重申不會接受任何允許伊朗擁有核武的協議。

部分網友認同美方強硬立場，認為地緣政治本就如此現實。「確實 只有美國能敲詐」、「要也是美國敲詐全世界」、「我川威武」、「正義使者」，認為美國出手能壓制局勢，甚至視為維持秩序的一種方式。也有人將焦點放在戰略層面，「美能伊不能」、「侵犯了美國的專利」，帶點調侃但仍肯定美國主導權。

但更多留言則直指矛盾感強烈，質疑說法與過去政策不一致。「自介」、「關稅帝君勒索全球怎麼不嘴自己」、「阿不就是你」、「本版不歡迎自介」、「只有我可以 其他不行」，幾乎成為留言主流。也有網友點出政策邏輯問題，「關稅是怎樣」、「不能一個 那兩個就可以」、「翻譯：只有美國可以敲詐全世界」，質疑美方標準是否一致。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 川普 核武 荷莫茲海峽 美方

延伸閱讀

00919與00713今股息入帳！存股哥9個月狂補28張0056：將集中火力轉戰0050

重壓00919與00713等高股息…三年獲利560萬靠息收買正2！小師傅：買完換00662

網連署「取消二代健保補充費」！鄉民支持制度不合理：對長期投資者不利

少子化外籍人力是必需？網揭引進印度移工殘酷真相：越南比較貴老闆只想壓低成本

相關新聞

系統幫你強制做多？台新證錯帳逾1億元…股民氣炸：原本元富好好的

台新證券與元富證券合併後再爆系統異常，導致重複下單情況出現，錯帳金額超過1億元。投資人面對違約交割風險，情緒緊張，部分網友戲謔看待，但也有聲音質疑系統穩定性。

封鎖伊朗！川普嗆不能讓「一國敲詐全世界」…鄉民狂笑吐槽：自我介紹？

美國總統川普宣布對伊朗進行軍事封鎖，強調「不能讓一個國家敲詐全世界」。他指出美國自給自足，不依賴荷莫茲海峽。同時，伊朗已表達希望達成協議的意願，川普卻重申不容許伊朗擁有核武。

南亞科單季EPS狂賺8.41元！股價卻開高走弱…網揭殘酷劇本：航運早就演過一次

南亞科首季EPS達8.41元，業績超預期，卻股價開高走弱，引發市場熱議。分析師對未來展望分歧，部分看好長期持有，另一些則擔心景氣循環股的高點信號。市場似乎擔心利多未能支持股價回升。

南亞科（2408）財報亮眼股價卻跳水？郭哲榮示警記憶體：利多不漲就是最大利空

南亞科（2408）儘管業績亮眼，股價卻開高走低，分析師郭哲榮警示「利多不漲就是最大利空」。他表示，市場情緒已轉向，建議投資人集中於低基期股票，防範追高風險。

假操盤詐千萬卻選中飆股！網看傻：真的買早就財富自由

新北一名廚師假冒股市操盤手，詐騙前女友全家逾千萬元，最終遭判刑4年2月，引發PTT網友熱烈討論。除了詐騙事件本身，網友更關注其選股名單幾乎全中近年AI飆股，直呼「如果真的買早就賺翻」。

中信金（2891）60周年配息會加碼嗎？陳重銘喊話：配發2.6元具象徵意義

中信金（2891）慶祝60周年，陳重銘呼籲公司提高股利，建議配發2.6元以具象徵意義。他強調，長期持有中信金可帶來穩定股利及資本利得，並期待未來累積資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。