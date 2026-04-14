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南亞科單季EPS狂賺8.41元！股價卻開高走弱…網揭殘酷劇本：航運早就演過一次

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科繳出單季EPS高達8.41元的亮眼財報，股價卻開高走弱引發利多出盡疑慮，網友點破景氣循環股特性已提前反映。中央社
南亞科繳出單季EPS高達8.41元的亮眼財報，股價卻開高走弱引發利多出盡疑慮，網友點破景氣循環股特性已提前反映。中央社

記憶體大廠南亞科（2408）交出亮眼財報，單季EPS高達8.41元，但股價卻開高走弱，引發市場關注。當基本面與股價出現背離，投資人也開始討論，「是不是又上演利多出盡」？

南亞科公布首季營運，受惠AI與高階應用需求帶動，DDR4、DDR5價格走強，單季營收創高，毛利率達67.9%，稅後純益260.58億元、季增135%，EPS達8.41元，表現超出市場預期。

不過，股價14日開高後一度回落至平盤，與財報利多形成反差。雖然凱基、富邦、中信等投顧喊買，但統一、永豐投顧逆勢給出「中立」評等，理由包括報價漲幅逐季收斂、未來供給可能增加，以及市場出現估值下修（derating）疑慮。

部分網友認為股價不漲只是市場提前反應，「已反應了，需要更多利多」、「從最低的時候已經漲了9倍，也不算虧待吧」、「大便(X) 已經漲過了(○)」，認為這類循環股本來就會提前反映未來。也有人持續看好，「外資在洗人，看那六萬多張借券空」、「如果你買牙科是為了領股利，當然可以進場」，認為長線仍有機會。

但另一派則偏向保守甚至看空，「景氣循環股不就這樣？真的開始賺錢的時候就是要出貨的時候」、「記憶體 is over」、「利多不漲就是最大的利空」、「太嫩看看人家光通那才叫炒股」，認為現在反而是高點訊號。也有不少人直接對族群失去信心，「台灣記憶體就是一坨大便」、「要買記憶體也不是買牙科」，甚至將其與過去航運行情類比，「這劇本不是之前航運就演過一次了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 記憶體 EPS

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