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南亞科（2408）財報亮眼股價卻跳水？郭哲榮示警記憶體：利多不漲就是最大利空

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大漲逾800點突破3萬6千點大關，分析師郭哲榮定調為史上最強多頭。中央社
台股大漲逾800點突破3萬6千點大關，分析師郭哲榮定調為史上最強多頭。中央社

分析師郭哲榮於14日盤中指出，台股正式突破3萬6千點大關並創下歷史新高，單日大漲超過800點。他形容此波為「台股史上最強多頭」，不僅超越日韓股市，也領先美股主要指數，整體表現強勢。

郭哲榮表示，自己早在去年即預測今年台股有機會挑戰3萬6，如今已達標。不過他也坦言，實際上漲速度「比預期更快」，因此並未完全掌握整段漲勢。

他進一步指出，近期市場情緒轉變，與美國總統川普釋出伊朗「非常迫切希望達成協議」的說法有關，使市場暫時擺脫戰爭擴大的疑慮，帶動全球股市同步上揚。

針對盤勢判斷，他認為隨著台股創高，市場對戰爭利空已逐漸鈍化，因此本週策略轉為偏多操作。不過在持股水位上仍維持一半以下，保留彈性，以達「進可攻、退可守」。

在族群表現方面，他指出原先受惠戰爭題材的標的，包括期元大S&P石油以及航運股如長榮、陽明、新興，因和談預期升溫而出現震盪甚至回檔，顯示題材動能轉弱，已進行調整出場。

他認為，後續市場主軸仍回到AI相關族群，包括緯創廣達、鴻海等個股當日表現強勢；聯發科股價上漲逾6%，重回1700元關卡，日月光則再創歷史新高，顯示資金持續流入大型AI概念股。

不過他也提醒，記憶體族群表現出現分歧，例如南亞科（2408）儘管公布毛利率與獲利表現亮眼，但股價開高走低轉為下跌；他指出，「利多不漲就是最大的利空」，投資人需留意相關族群可能出現利多出盡現象，他建議在大盤創高之際，操作上仍應以低基期或具突破條件的個股為主，避免追高風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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