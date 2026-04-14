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中信金（2891）60周年配息會加碼嗎？陳重銘喊話：配發2.6元具象徵意義

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
不敗教主陳重銘分享自2008年長抱中信金至今已累積數千萬元獲利，並向公司喊話期望在60周年之際能配發2.6元現金股利回饋股東。圖／中信金控提供
不敗教主陳重銘分享自2008年長抱中信金至今已累積數千萬元獲利，並向公司喊話期望在60周年之際能配發2.6元現金股利回饋股東。圖／中信金控提供

不敗教主陳重銘在影音中針對中信金（2891）配息議題發表看法，呼籲公司在60周年之際，能釋出較佳股利政策，帶給投資人「好消息」。

他表示，今年適逢60周年，若能達到6%殖利率將是理想目標，但坦言難度較高，推估需配發超過3元現金股利。

因此他進一步提出建議，若能配發約2.6元，也可作為具象徵意義的數字，呼應60周年。

陳重銘也分享自身長期投資經驗指出，早在2008年金融海嘯期間便開始布局中信金，持股從最初的數十張逐步累積至數百張。他指出，至今僅股利收入已累計超過千萬元，若加計股價從當年約十幾元、二十元，上升至目前五十餘元的價差，整體報酬達數千萬元。

他強調，這正是長期投資的效果，透過持續持有優質金融股，不僅可穩定領取股利，也能享受資本利得增值。

最後，陳重銘表示，未來仍將持續持有中信金，期待透過股利與價差累積資產，並規劃將持股傳承給下一代，延續領息策略，同時再次呼籲公司在60週年之際釋出正面股利政策。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2891中信金 殖利率 配息 金融股

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