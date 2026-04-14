中信金（2891）60周年配息會加碼嗎？陳重銘喊話：配發2.6元具象徵意義

不敗教主陳重銘在影音中針對中信金（2891）配息議題發表看法，呼籲公司在60周年之際，能釋出較佳股利政策，帶給投資人「好消息」。

他表示，今年適逢60周年，若能達到6%殖利率將是理想目標，但坦言難度較高，推估需配發超過3元現金股利。

因此他進一步提出建議，若能配發約2.6元，也可作為具象徵意義的數字，呼應60周年。

陳重銘也分享自身長期投資經驗指出，早在2008年金融海嘯期間便開始布局中信金，持股從最初的數十張逐步累積至數百張。他指出，至今僅股利收入已累計超過千萬元，若加計股價從當年約十幾元、二十元，上升至目前五十餘元的價差，整體報酬達數千萬元。

他強調，這正是長期投資的效果，透過持續持有優質金融股，不僅可穩定領取股利，也能享受資本利得增值。

最後，陳重銘表示，未來仍將持續持有中信金，期待透過股利與價差累積資產，並規劃將持股傳承給下一代，延續領息策略，同時再次呼籲公司在60週年之際釋出正面股利政策。

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