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川普自爆接獲來電稱伊朗想和解！加碼點名習近平盼停戰…網酸：唬爛大師

聯合新聞網／ 綜合報導
美國副總統范斯與川普接連釋出美伊談判取得巨大進展與習近平盼戰爭結束等利多消息。（美聯社檔案照）
美國副總統范斯與川普接連釋出美伊談判取得巨大進展與習近平盼戰爭結束等利多消息。（美聯社檔案照）

中東局勢再現轉折訊號。美國副總統范斯拋出「巨大進展」，川普更進一步提到中國國家主席習近平「希望戰爭結束」，消息一出不只牽動國際政治，也讓市場與股民高度關注，社群討論瞬間炸開。

根據外媒報導，范斯在接受專訪時表示，美國與伊朗的談判已出現「巨大進展」，但同時強調「球在伊朗那邊」，若德黑蘭拒絕開放荷姆茲海峽，談判恐生變數。川普則透露，美方收到對方來電，稱伊朗「非常希望達成協議」，時間點就在美軍對伊朗港口實施海上封鎖後不久。

川普也重申核心爭議仍在核問題，直言「伊朗不會擁有核武」，若未同意將不會有協議。此外，他還提到美中關係良好，並稱習近平希望戰爭落幕。另據其說法，近期已有34艘船通過荷莫茲海峽，創封鎖以來新高。

對於局勢可能降溫，不少網友抱持觀望甚至偏多解讀，認為市場已提前反映期待情緒：有網友表示「搞不好真有機會 再看看」、「今天會漲就知道大家期望都多大」、「又可以創新高了」、「讚」，也有人從市場角度切入「美國股民用現金投票啦」、「不能看他說了什麼 要看他做了什麼 還以為大家都已經和川投顧夠熟了」。

但更多聲音對說法抱持高度懷疑，質疑川普與美方說法可信度。留言指出「唬爛大師」、「又接到電話 每次都有電話」、「老實說，無感，真的看太多次了...」、「每天都有巨大進展 然後 還是進展」，甚至嘲諷「習近平剛剛有打給我」、「習：我也是看新聞才知道的」。

也有人質疑數據與說法，「34艘走伊朗安全廊道通過的船，你扣了嗎？」、「什麼事情都是川單方面在放消息」，對於是否真有實質進展持保留態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 中東 習近平 川普 范斯 荷莫茲海峽

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