川普自爆接獲來電稱伊朗想和解！加碼點名習近平盼停戰…網酸：唬爛大師

中東局勢再現轉折訊號。美國副總統范斯拋出「巨大進展」，川普更進一步提到中國國家主席習近平「希望戰爭結束」，消息一出不只牽動國際政治，也讓市場與股民高度關注，社群討論瞬間炸開。

根據外媒報導，范斯在接受專訪時表示，美國與伊朗的談判已出現「巨大進展」，但同時強調「球在伊朗那邊」，若德黑蘭拒絕開放荷姆茲海峽，談判恐生變數。川普則透露，美方收到對方來電，稱伊朗「非常希望達成協議」，時間點就在美軍對伊朗港口實施海上封鎖後不久。

川普也重申核心爭議仍在核問題，直言「伊朗不會擁有核武」，若未同意將不會有協議。此外，他還提到美中關係良好，並稱習近平希望戰爭落幕。另據其說法，近期已有34艘船通過荷莫茲海峽，創封鎖以來新高。

對於局勢可能降溫，不少網友抱持觀望甚至偏多解讀，認為市場已提前反映期待情緒：有網友表示「搞不好真有機會 再看看」、「今天會漲就知道大家期望都多大」、「又可以創新高了」、「讚」，也有人從市場角度切入「美國股民用現金投票啦」、「不能看他說了什麼 要看他做了什麼 還以為大家都已經和川投顧夠熟了」。

但更多聲音對說法抱持高度懷疑，質疑川普與美方說法可信度。留言指出「唬爛大師」、「又接到電話 每次都有電話」、「老實說，無感，真的看太多次了...」、「每天都有巨大進展 然後 還是進展」，甚至嘲諷「習近平剛剛有打給我」、「習：我也是看新聞才知道的」。

也有人質疑數據與說法，「34艘走伊朗安全廊道通過的船，你扣了嗎？」、「什麼事情都是川單方面在放消息」，對於是否真有實質進展持保留態度。

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