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ETF買一輪能分散風險？網友直言「只是瞎忙」：只會增加手續費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT發文提到計劃輪流投資所有市值型ETF，討論引發熱烈。本是想分散風險，但多數網友認為此策略效率低下，會增加手續費，並指出ETF間持股高度重複，實質上無法有效分散風險。（本報系資料庫）
一名網友在PTT發文提到計劃輪流投資所有市值型ETF，討論引發熱烈。本是想分散風險，但多數網友認為此策略效率低下，會增加手續費，並指出ETF間持股高度重複，實質上無法有效分散風險。（本報系資料庫）

投資標的越多越好？一名網友在PTT發文表示，原本定期定額投資單一市值型ETF，但因感到「太無聊」而萌生想法，打算將台灣所有市值型ETF「輪流買一輪」，詢問此策略是否存在重大瑕疵，引發網友熱烈討論。多數意見認為此舉並無實質意義，反而可能增加成本與管理困難，討論焦點集中在投資效率與分散風險的真實效果。

市值型ETF通常以追蹤大盤指數為目標，成分股高度重疊，尤其台股市值權重集中於台積電等大型權值股，使不同ETF之間差異有限。市場普遍認為，投資單一低費用率的市值型ETF即可達到分散效果，過度分散反而可能降低效率，甚至偏離原本投資策略。

原PO表示，自己因長期持有單一ETF感到枯燥，甚至因此改變策略轉向高股息或低本益比個股，為避免「亂操作」，才考慮透過多檔ETF分散投資。他也擔心是否會買到表現不佳或甚至下市的ETF，顯示對產品差異仍存疑慮。

對此，多數網友直言「只是看起來很多，其實一樣」，指出不同市值型ETF持股高度重複，等同「ETF的ETF」，無法真正分散風險；也有人提醒，這樣操作只會增加手續費與管理負擔，對報酬幫助有限。不少留言認為，投資應以效率為導向，「選費用最低的就好」，而非為了趣味而複雜化策略。

另一方面，也有不同觀點與延伸討論。有網友指出真正問題在於資產過度集中於台灣市場，仍存在單一國家風險與地緣政治不確定性；也有人建議若只是為了「不無聊」，可將少部分資金另作主動投資，其餘維持被動配置。此外，部分留言以戲謔方式回應，如「券商會很感謝你」、「乾脆全股票都買一輪」，反映市場對此策略的普遍質疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 台積電

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