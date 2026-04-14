假操盤詐千萬卻選中飆股！網看傻：真的買早就財富自由

新北一名廚師假冒股市操盤手，詐騙前女友全家逾千萬元，最終遭判刑4年2月，引發PTT網友熱烈討論。除了詐騙事件本身，網友更關注其選股名單幾乎全中近年AI飆股，直呼「如果真的買早就賺翻」。

根據媒體報導，該名廚師佯稱可代操台積電、信驊、聯發科等熱門個股，實際卻未進行投資，而是將資金挪為私用，短短半年詐得1066萬元。受害人包含前女友及其母親、姑姑與妹妹，一家積蓄幾乎被掏空。值得注意的是，詐騙者所列標的正是近年AI題材主流股，若當時實際投資，報酬相當可觀。

一名網友在PTT轉貼新聞對此感嘆，該名單「選股能力不差」，甚至認為若真的投入市場早已暴富，質疑受害者為何不自行購買股票，而選擇交由他人代操，並認為基礎投資教育應更普及，以避免類似事件重演。

多數網友也持相似看法，普遍認為「自己買就好」，質疑將資金交給他人操作的合理性，直言「台積電有什麼好代操」。不少人指出，即使不擅操作，只要長期持有大型權值股，仍可獲得可觀報酬，認為此案關鍵在於「貪與懶」導致判斷失誤。此外，也有網友驚訝詐騙者選股精準，甚至戲稱「比投顧還會選」。

另一方面，也有不同聲音與延伸討論。有網友批評刑責過輕，認為詐騙上千萬元僅判4年「成本過低」，恐無法有效遏止犯罪；也有人指出，即使選股正確，實際操作仍存在風險，不能單以事後漲幅評價。此外，部分留言提醒投資人，市場資訊透明，若標的連一般散戶都能輕易取得，過度依賴所謂「代操」本身就存在高度風險，呼籲建立基本投資知識才是根本之道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。