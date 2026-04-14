荷莫茲海峽封鎖油價飆破100美元！網猜「恐推升能源股行情」

美國宣布封鎖荷莫茲海峽，引發全球能源市場劇烈波動，油價重返每桶100美元之上，PTT網友也熱烈討論其影響。伊朗嗆聲「美國人會懷念4美元油價」成為討論焦點，不少網友將其延伸為投資梗，認為地緣政治事件正持續牽動股市與能源價格，市場情緒明顯升溫。

根據媒體報導，美國總統川普宣布對荷莫茲海峽實施海軍封鎖，導致航運幾乎全面停擺，油輪被迫折返，布蘭特原油價格應聲大漲8%。此舉發生在美伊停火談判破裂後，雙方互指責任，伊朗則警告將對接近水道的軍艦採取強硬措施。由於荷莫茲海峽為全球重要能源運輸通道，封鎖行動直接衝擊全球供應與油價。

一名網友在PTT轉貼新聞以投資角度解讀事件，認為無論是關稅或油價上漲，最終仍由消費者承擔成本，直言「鈔票變薄，只能更努力炒股」，帶有對通膨與資產配置的無奈。此番觀點也反映部分投資人對全球經濟環境的不安與因應心態。

多數網友則以戲謔方式回應，將「懷念」一詞轉化為股市用語，如「懷念低價台積電」、「懷念便宜油價」，認為這類地緣政治事件已成市場常態題材。有網友指出，美國可能藉由推升油價帶動能源股與市場行情，也有人認為目前仍屬「互相嗆聲階段」，實際衝突未必立即升級。

不過，也有不同觀點與延伸討論。有網友質疑封鎖行動實際執行難度，認為全面封鎖需大量軍力支撐；另有人指出，即使美國本身產油，油價上漲仍會衝擊民生與選舉情勢。此外，也有聲音認為在能源價格飆升下，真正受影響的仍是一般消費者，凸顯全球政治角力背後的經濟連鎖效應。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。