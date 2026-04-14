網連署「取消二代健保補充費」！鄉民支持制度不合理：對長期投資者不利

公共政策網路平台近日有提議者發起「取消二代健保補充保費」連署，引起PTT網友熱議，有網友質疑政府向股民收費不合理，並詢問是否有機會成功，引發熱烈討論。對此鄉民意見呈現兩極，一派認為制度不公平、形同針對投資人課稅，另一派則認為健保財源本就需要支撐，補充保費仍有其必要性，爭議焦點集中在制度合理性與政策可行性。

二代健保補充保費制度自上路以來，主要針對股利、利息、租金、獎金等非薪資所得加徵費用，其中股利若單次超過2萬元即需課徵，常引發投資人不滿。制度設計原意在擴大健保財源、強化公平性，但因未涵蓋資本利得，卻針對配息課費，也讓部分投資人認為標準不一致。

一名網友在PTT發文指出，連署內容批評政府對股民「惡意收稅」，認為民眾將資金投入股市追求財富，卻因領取股息被課徵補充保費，質疑政府未從其他來源（如交通罰金）挹注健保財源，反而轉向股市。他也提到近期國際局勢動盪、投資環境不穩，讓一般民眾「日子越來越難過」，進一步放大對稅負的敏感度。

支持連署的網友多認為制度不合理，指出「股息與健保無直接關聯」，甚至認為政府應從房市、菸酒稅等其他領域著手，而非針對投資人；也有人批評目前制度「對長期投資者不利」，反而無法有效課及短線投機資金。此外，部分留言質疑政府政策方向，認為即便連署成功，最終仍可能「再研議」而難以落實。

不過，反對聲音同樣不少。有網友指出台灣整體稅負並不高，補充保費金額相對有限，認為「有賺錢就該多繳一些」，也有人強調健保制度需穩定財源支撐，否則恐面臨財務壓力；另有觀點認為問題核心不在是否課徵，而是課徵方式與分配公平性，例如是否應提高大戶上限或改為更全面的稅制設計。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。