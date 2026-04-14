快訊

白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經「清水米糕店」老板娘感動落淚

獨／又是約雇人員！南市經發局承辦人為光電業者圖利購電費涉貪遭訴

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

聽新聞
0:00 / 0:00

網連署「取消二代健保補充費」！鄉民支持制度不合理：對長期投資者不利

聯合新聞網／ 綜合報導
「取消二代健保補充保費」的連署活動在PTT上引發熱烈討論，鄉民意見分歧，質疑政策的合理性與公平性。支持者認為這項制度對長期投資者不利，而反對者則認為需穩定健保財源。（本報系資料庫）
「取消二代健保補充保費」的連署活動在PTT上引發熱烈討論，鄉民意見分歧，質疑政策的合理性與公平性。支持者認為這項制度對長期投資者不利，而反對者則認為需穩定健保財源。（本報系資料庫）

公共政策網路平台近日有提議者發起「取消二代健保補充保費」連署，引起PTT網友熱議，有網友質疑政府向股民收費不合理，並詢問是否有機會成功，引發熱烈討論。對此鄉民意見呈現兩極，一派認為制度不公平、形同針對投資人課稅，另一派則認為健保財源本就需要支撐，補充保費仍有其必要性，爭議焦點集中在制度合理性與政策可行性。

二代健保補充保費制度自上路以來，主要針對股利、利息、租金、獎金等非薪資所得加徵費用，其中股利若單次超過2萬元即需課徵，常引發投資人不滿。制度設計原意在擴大健保財源、強化公平性，但因未涵蓋資本利得，卻針對配息課費，也讓部分投資人認為標準不一致。

一名網友在PTT發文指出，連署內容批評政府對股民「惡意收稅」，認為民眾將資金投入股市追求財富，卻因領取股息被課徵補充保費，質疑政府未從其他來源（如交通罰金）挹注健保財源，反而轉向股市。他也提到近期國際局勢動盪、投資環境不穩，讓一般民眾「日子越來越難過」，進一步放大對稅負的敏感度。

支持連署的網友多認為制度不合理，指出「股息與健保無直接關聯」，甚至認為政府應從房市、菸酒稅等其他領域著手，而非針對投資人；也有人批評目前制度「對長期投資者不利」，反而無法有效課及短線投機資金。此外，部分留言質疑政府政策方向，認為即便連署成功，最終仍可能「再研議」而難以落實。

不過，反對聲音同樣不少。有網友指出台灣整體稅負並不高，補充保費金額相對有限，認為「有賺錢就該多繳一些」，也有人強調健保制度需穩定財源支撐，否則恐面臨財務壓力；另有觀點認為問題核心不在是否課徵，而是課徵方式與分配公平性，例如是否應提高大戶上限或改為更全面的稅制設計。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

二代健保補充保費 ETF 投資人 台股

延伸閱讀

重壓00919與00713等高股息…三年獲利560萬靠息收買正2！小師傅：買完換00662

元大金、玉山金...5大金控還原殖利率、這檔衝破7.7%！專家：配息不是數字越高越好！

去年4月股災00918重壓3千張…一年後過增加757張！滾出近千萬股息再加碼0050與009816

元大金、玉山金...5大金還原控殖利率、這檔衝破7.7%！專家：配息不是數字越高越好！

相關新聞

ETF買一輪能分散風險？網友直言「只是瞎忙」：只會增加手續費

投資標的越多越好？一名網友在PTT發文表示，原本定期定額投資單一市值型ETF，但因感到「太無聊」而萌生想法，打算將台灣所有市值型ETF「輪流買一輪」，詢問此策略是否存在重大瑕疵，引發網友熱烈討論。多數意見認為此舉並無實質意義，反而可能增加成本與管理困難，討論焦點集中在投資效率與分散風險的真實效果。

網連署「取消二代健保補充費」！鄉民支持制度不合理：對長期投資者不利

公共政策網路平台近日有提議者發起「取消二代健保補充保費」連署，引起PTT網友熱議，有網友質疑政府向股民收費不合理，並詢問是否有機會成功，引發熱烈討論。對此鄉民意見呈現兩極，一派認為制度不公平、形同針對投資人課稅，另一派則認為健保財源本就需要支撐，補充保費仍有其必要性，爭議焦點集中在制度合理性與政策可行性。

台積電（2330）爽領6元配息？買1股扣掉匯費剩1元…網哭：原來銀行手續費才是贏家

台積電每股配發6元股利吸引200萬股東，但許多持有零股的投資者因銀行手續費，實際入帳僅剩1元，讓網友感慨「銀行才是贏家」。相對於大股東的豐厚收入，小資族的尷尬現況引發熱議。

停利設37000點！他斷言「戰爭已鈍化」進場買大台…網驚：最神反指標來了

網友宣布轉做多台指期及正二ETF，目標37000點，並認為戰爭消息對市場影響已鈍化，若出現跌破關鍵均線則停損。市場反應兩極，有人看好基本面支撐，也有質疑其操作風險。

「全力以富，買進千倍股！」透視投資的終極真理 找出規模獨占與超額報酬的成長股

10月至12月。有趣的是，10月是一個季節性因素強勢的月分，但通常初期表現平淡。10 月下旬則表現亮眼，因為正面的第三季財報會在這段時間陸續公布…

荷莫茲海峽停火添變數？美爆伊朗連水雷在哪都不知…網揭暗黑真相

荷莫茲海峽停火後通航能否恢復再添變數。美方表示伊朗布下水雷，且部分位置不明，增加通行不確定性。伊朗雖保留付費航道，但其水雷混亂狀況造成能源市場壓力。網友對此看法分歧，各種解讀卻反映市場仍持謹慎態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。