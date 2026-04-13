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台積電（2330）爽領6元配息？買1股扣掉匯費剩1元…網哭：原來銀行手續費才是贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電每股配發6元現金股利，零股族買1股扣除5元匯費後僅實收1元。（路透）
台積電每股配發6元現金股利，零股族買1股扣除5元匯費後僅實收1元。（路透）

護國神山台積電（2330）日前完成現金股利發放作業，本次每股豪發6元締造歷史新猷，總發放規模高達1556億元，讓全台超過200萬名股東雨露均霑。不過在這波「發錢熱潮」中，卻有不少零股族看著網銀明細苦笑，甚至一度懷疑自己的帳戶遭到詐騙集團盜用。

近日在社群平台Threads上，許多股民紛紛曬出自己的股息入帳通知，令人啼笑皆非的是，匯款金額竟然只有少少的「1元」。

原來隨著零股交易普及，許多小資族戶頭裡僅持有1股台積電，按照每股配發6元計算，系統自動扣除5元的銀行跨行匯費後，最終實際入帳就只剩下1元。

不少有著相同經歷的苦主紛紛留言自嘲：「看到帳戶多1元真的以為被詐騙」、「銀行手續費直接抽走8成利潤太狠了」、「沒想到手續費賺得竟然比股東還多」。

相對於零股股東的1元微小確幸，台積電大戶們的股息收入則是令人稱羨的天文數字，據公開數據估算，最大贏家行政院國發基金持有約165.37萬張，預估高達99.22億元股息霸氣入袋。

創辦人張忠謀名下若維持約12.5萬張持股，本次也能領取高達7.5億元的現金股利；此外，現任董事長暨總裁魏哲家持有約721萬7009股，估計進帳約4330萬元；董事曾繁城名下持有約2.94萬張，預估同樣有1.76億元豐厚股息落袋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 魏哲家

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