停利設37000點！他斷言「戰爭已鈍化」進場買大台…網驚：最神反指標來了

台股近期在地緣政治與市場震盪之間擺盪，不少投資人操作難度大增。一名網友分享自身「被空單修理」後的轉折，宣布本週起轉為做多台指期與正二ETF，並公開完整進場與加碼策略，引發市場熱議。

原PO指出，周一開盤預期將反映「海峽封鎖」利空而回檔，但他反而視為建倉機會。他看好台積電法說會與3月營收動能，認為在當前局勢下仍具支撐力；同時，他也提到戰爭消息對市場影響已逐漸鈍化，除非出現極端事件如「核彈」或全面停火，否則難再出現劇烈波動。

操作策略上，他規劃從微台、小台一路加碼到大台，並搭配元大台灣50正2（00631L）「逢綠買進」，若跌破關鍵均線則擴大槓桿；停利目標設在5月結算前37000點，若跌破半年線則全面停損。

對於原PO的轉多操作，有人認同市場已逐漸消化利空，「真的戰爭已經鈍化了…..」、「會贏喔」、「穩得。我看今年上四萬妥妥的」；也有網友看好基本面支撐，「周五公布3月財報，就拉成這樣，法說肯定再拉一波」、「台積4/16太誘人了 不會跌太深」、「外資除非天天賣1000億 聯賣一個月 不然 台股還是會 漲上來」

但另一派則認為此時轉多風險不小，「你轉多就是崩」、「準備崩了 笑死」、「笑死 多空雙巴」；也有人質疑操作邏輯，「不是做空勝率低 是你憑感覺下單吧…」、「被雙巴的可能性越來越高了」、「真會抓時機點…雙巴的時機點…」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。