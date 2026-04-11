荷莫茲海峽停火添變數？美爆伊朗連水雷在哪都不知…網揭暗黑真相

荷莫茲海峽停火後能否迅速恢復通航，原本就備受市場關注，如今又多了一層變數。根據外媒與美方官員說法，伊朗先前在海峽內布下水雷，但現在不只排雷能力有限，甚至連部分水雷位置都未必完全掌握，讓這條全球重要能源航道的重啟進度再添不確定性。

報導指出，伊朗在衝突爆發後曾動用小型船隻在荷莫茲海峽布雷，並搭配無人機與飛彈威脅，導致通行油輪數量大減、能源價格一度飆升。

雖然目前仍保留一條可供付費船隻通過的航道，但美方官員稱，伊朗布雷方式混亂，部分水雷可能移動或隨洋流漂移，即使有紀錄也未必能快速清除。

川普7日宣布2周停火時，要求海峽必須「完全、立即與安全地開放」，但伊朗外交部長阿拉奇回應，會在「充分考量技術限制的前提下」恢復通航。

不少網友認為，若真有布雷卻無法完全掌握位置，反而更能形成威懾效果，像是「這樣代表真的有效 自己都找不到才有威脅」、「當然找不到 水雷就是這樣無差別攻擊 放了還有可能亂飄」、「這很正常啊...光地上埋的地雷都很難找了。何況飄在海上的水雷」、「不對稱作戰真的很爽，哪怕伊朗說他根本一顆都沒佈，你敢信？」也有人解讀，伊朗真正目的本來就不是全面恢復通行，而是控制船流與收費，「找不到沒關係，收費路線很安全倒是確定的，想要過去請交錢」、「意思就是乖乖走伊朗提供的ETC路線。」

但另一派網友則對美方說法抱持懷疑，認為這更像是政治操作或談判話術，「美國講的你信?!」、「最好是」、「說個笑話，美軍的科技找不到」、「這條新聞是不是怪怪的」、「我聽你在放屁，不記得自己在那拉過屎」。也有人質疑邏輯矛盾，既然伊朗還畫得出替代航道，怎麼會完全不知道雷在哪，「都知道開一條通道收過路費了」、「不是，那伊朗收200萬美金還不能保證水道安全？」、「自己埋的都不知道 自己的船要怎麼過？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。