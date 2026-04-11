快訊

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

以為在睡覺！「高雄2線3星警官」家人喊吃午飯才知他猝死

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽停火添變數？美爆伊朗連水雷在哪都不知…網揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
荷莫茲海峽停火因伊朗疑似無法掌握自布水雷位置使復航添變數，引發網友熱議這是威懾戰術、收費藉口還是美方話術。記者杜建重／攝影
荷莫茲海峽停火因伊朗疑似無法掌握自布水雷位置使復航添變數，引發網友熱議這是威懾戰術、收費藉口還是美方話術。記者杜建重／攝影

荷莫茲海峽停火後能否迅速恢復通航，原本就備受市場關注，如今又多了一層變數。根據外媒與美方官員說法，伊朗先前在海峽內布下水雷，但現在不只排雷能力有限，甚至連部分水雷位置都未必完全掌握，讓這條全球重要能源航道的重啟進度再添不確定性。

報導指出，伊朗在衝突爆發後曾動用小型船隻在荷莫茲海峽布雷，並搭配無人機與飛彈威脅，導致通行油輪數量大減、能源價格一度飆升。

雖然目前仍保留一條可供付費船隻通過的航道，但美方官員稱，伊朗布雷方式混亂，部分水雷可能移動或隨洋流漂移，即使有紀錄也未必能快速清除。

川普7日宣布2周停火時，要求海峽必須「完全、立即與安全地開放」，但伊朗外交部長阿拉奇回應，會在「充分考量技術限制的前提下」恢復通航。

不少網友認為，若真有布雷卻無法完全掌握位置，反而更能形成威懾效果，像是「這樣代表真的有效 自己都找不到才有威脅」、「當然找不到 水雷就是這樣無差別攻擊 放了還有可能亂飄」、「這很正常啊...光地上埋的地雷都很難找了。何況飄在海上的水雷」、「不對稱作戰真的很爽，哪怕伊朗說他根本一顆都沒佈，你敢信？」也有人解讀，伊朗真正目的本來就不是全面恢復通行，而是控制船流與收費，「找不到沒關係，收費路線很安全倒是確定的，想要過去請交錢」、「意思就是乖乖走伊朗提供的ETC路線。」

但另一派網友則對美方說法抱持懷疑，認為這更像是政治操作或談判話術，「美國講的你信?!」、「最好是」、「說個笑話，美軍的科技找不到」、「這條新聞是不是怪怪的」、「我聽你在放屁，不記得自己在那拉過屎」。也有人質疑邏輯矛盾，既然伊朗還畫得出替代航道，怎麼會完全不知道雷在哪，「都知道開一條通道收過路費了」、「不是，那伊朗收200萬美金還不能保證水道安全？」、「自己埋的都不知道 自己的船要怎麼過？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 荷莫茲海峽 海峽 美方 美軍 美國

延伸閱讀

00929配息回升變搖錢樹？網狂噓「零成本」神邏輯：到底誰信這套

00929把台積電買進來了！大改版發威YTD衝破10%…股添樂：躋身今年高股息前段班

00878本季配息有望0.42元！存股哥看好年化殖利率破7％：肯定是一張不賣

0050真的隨便買都行？實測「ALL IN 」對決「下跌加碼」1個月帳面差5.8萬

相關新聞

荷莫茲海峽停火添變數？美爆伊朗連水雷在哪都不知…網揭暗黑真相

荷莫茲海峽停火後通航能否恢復再添變數。美方表示伊朗布下水雷，且部分位置不明，增加通行不確定性。伊朗雖保留付費航道，但其水雷混亂狀況造成能源市場壓力。網友對此看法分歧，各種解讀卻反映市場仍持謹慎態度。

摩根士丹利基金：美股具備政策、經濟及基本面三大利多支撐

中東地緣政治升溫，加上估值修正，全球股市短線震盪。不過，摩根士丹利環球遠見基金投資團隊指出，美股獲利趨勢持續向上，基本面仍具支撐，也為後續市場表現奠定穩固基礎。整體而言，美股具備企業獲利基本面、政策及經濟三大利多支撐，長期投資價值不變。

費半指數漲破天創下歷史新高…分析師喊有些超買？網神翻譯：車開太快我還沒上車

費城半導體指數連續創新高，收在8633點，上漲2.1%。分析師警告市場「有些超買」，提醒投資人需防追高風險，引發網友熱議。部分人仍看好持續上漲，而另一些則擔心即將回檔。

台積電（2330）跌5％買、漲5％賣？「反而更焦慮」內行揪策略致命傷：被手續費磨光

台積電股價波動引發投資者焦慮，一名股民以5%為買賣操作基準，卻因無法把握獲利而產生操作矛盾。網友討論分歧，有人建議長期持有，另一些人則質疑策略的可行性，擔心交易成本可能侵蝕獲利。

以色列空襲黎巴嫩逾250死！網論戰：停火破局還是市場利多？

以色列持續空襲黎巴嫩造成逾250人死亡，引發國際關注，PTT網友也熱烈討論停火協議是否已形同破局。部分網友質疑美伊停火範圍認知分歧是衝突主因，也有人將焦點放在金融市場影響，認為戰事反覆反而成為股市題材，甚至戲稱「打一天漲一次」，整體討論圍繞戰爭正當性與市場反應兩大面向。

廣達（2382）站上三年新高！他看好後市「不容易虧錢」引多空交鋒

一名網友在PTT發文看好廣達（2382）後市表現，指出股價已突破盤整區並站上三年新高，認為基本面與產業趨勢支撐下仍具上漲空間，引發網友熱烈討論。市場意見呈現分歧，一派認為廣達是「老AI中最強」，另一派則質疑此時進場恐有追高風險，討論焦點集中在AI伺服器成長性與估值是否已反映利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。