摩根士丹利基金：美股具備政策、經濟及基本面三大利多支撐

一名網友在PTT發文看好廣達（2382）後市表現，指出股價已突破盤整區並站上三年新高，認為基本面與產業趨勢支撐下仍具上漲空間，引發網友熱烈討論。市場意見呈現分歧，一派認為廣達是「老AI中最強」，另一派則質疑此時進場恐有追高風險，討論焦點集中在AI伺服器成長性與估值是否已反映利多。

2026-04-10 09:03