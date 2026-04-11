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摩根士丹利基金：美股具備政策、經濟及基本面三大利多支撐

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
中東地緣政治升溫，加上估值修正，全球股市短線震盪。美聯社
中東地緣政治升溫，加上估值修正，全球股市短線震盪。美聯社

中東地緣政治升溫，加上估值修正，全球股市短線震盪。不過，摩根士丹利環球遠見基金投資團隊指出，美股獲利趨勢持續向上，基本面仍具支撐，也為後續市場表現奠定穩固基礎。整體而言，美股具備企業獲利基本面、政策及經濟三大利多支撐，長期投資價值不變。

就企業獲利來看，摩根士丹利環球遠見基金投資團隊指出，逾六成美股財報企業營收及獲利成長優於預期，且多數產業獲利為雙位數成長，反映企業前景樂觀。其中，S&P 500指數2025年獲利成長率達12.4%，預估2026年更上看20.2%，企業獲利動能明確。

摩根士丹利環球遠見基金投資團隊指出，從歷史經驗與最新財報數據來看，美國股市基本面仍顯示出高度韌性。統計顯示，1998年以來，只要S&P 500指數的前瞻獲利年增率維持正成長，未來12個月滾動報酬率多數為正報酬，顯示企業獲利是支撐股市中長期走勢的關鍵因素。

展望後市，摩根士丹利環球遠見基金投資團隊指出，除了美股獲利動能強勁之外，美國貨幣政策仍然維持寬鬆，經濟展現韌性，加上有政策加持，都可望繼續支撐美股。在投資主題中，尤其看好具備長期結構性成長動能的「破壞式創新」企業。

摩根士丹利環球遠見基金投資組合涵蓋雲端運算、人工智慧（AI）、電動車、生命科學、生技製藥、串流媒體、電子商務、金融支付及數位平台等多元高成長領域。在基金最新配置中，具破壞式創新相關類股占比超過五成，並持有創新龍頭，充分把握AI浪潮帶來的長期機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中東 美股 美國

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