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費半指數漲破天創下歷史新高…分析師喊有些超買？網神翻譯：車開太快我還沒上車

聯合新聞網／ 綜合報導
費半指數連兩天創歷史新高，分析師警告市場已浮現超買訊號且潛藏中東地緣風險。中央社
費半指數連兩天創歷史新高，分析師警告市場已浮現超買訊號且潛藏中東地緣風險。中央社

費城半導體指數連續兩天創新高，並連漲七個交易日，不過分析師卻出面示警「有些超買」，提醒投資人慎防追高風險。消息一出，在PTT股板引發熱議，不少人直言「全面樂觀 要回檔了？」但也有人反向解讀，認為市場還沒走完。

根據報導，費半指數收在8633點，單日上漲2.1%，輝達台積電、博通等權值股同步走強，帶動整體半導體族群續創高。分析師指出，近期漲勢可能由量化資金與機器交易推動，而非基本面全面轉強，並警告美伊停火協議仍脆弱，加上荷莫茲海峽尚未完全恢復通行，市場風險仍在，這波漲勢「恐怕將以悲劇收場」。

部分網友認為，上漲趨勢仍在延續，「翻譯：車開太快，我還沒上車！」、「翻譯：還沒建完倉」、「我還沒上車啊」、「慎防就是要噴爆了」、「那就是要買了」，認為即便出現超買訊號，也不影響多頭行情持續推進。

但也有不少人質疑追高風險，「全面樂觀 要回檔了?」、「過度樂觀也不是好事」、「做多盡量於本週離場」、「如果相信AI就全力做多設備.全力放空軟體」、「看KD、RSI確實是超買階段啊」，認為短線確實進入高檔震盪區，應該提高警覺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

荷莫茲海峽 輝達 台積電 費城半導體

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