台積電（2330）跌5％買、漲5％賣？「反而更焦慮」內行揪策略致命傷：被手續費磨光

一名網友表示，自己剛開始工作，拿30萬元當股票本金試手，主要操作台積電，策略是跌約5%就加碼、漲約5%就分批出掉。不過他坦言，遇到股價一路往上時，自己反而開始焦慮，甚至懷疑「如果漲到超過我預期，那根本不如完全不操作啊」，也好奇這是否就是不少人主張「抱好、只進不出」的原因。

原PO提到，自己日前在台積電1940元附近賣出約10萬元，獲利5000多元。原本下跌時還能照策略加碼，但一旦股價上漲，就開始擔心賣太早、少賺一段，因此陷入操作上的矛盾。貼文一出後，引發不少股民討論，有人認為台積電這類標的不適合頻繁短打，也有人認為既然是波段策略，就該接受不可能賺到整段行情。

不少網友認為，若標的是台積電，與其一直來回操作，不如拉長時間抱著等漲，「gg一直抱著就好了，頻繁買賣不適合新手」、「GG只有買 沒有賣 遲早3000現在下車？」、「台積電只需要買不需要賣 有錢就一直買進」、「GG不就跌了加碼然後長抱就好」、「跌的時候買，放著給他漲到飛天最簡單」，認為長抱才有機會吃到完整漲幅。

另一派則認為問題在策略本身，「5%就跑跟我說左側交易 你在開玩笑嗎」、「左側交易5%停利？」、「漲5%跌5%風暴比是1比1，策略可能要思考一下合理性」、「你能接受賠5% 至少要賺2 3倍以上吧」、「長期會被交易成本磨到虧錢」，認為停利點過低，長期難以放大報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。