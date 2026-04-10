伊朗祭限航令「每日最多15艘」！網驚呼油價要噴了：故意推高搞死美國

伊朗宣布將嚴格限制通過荷莫茲海峽的船隻數量，每天最多15艘，消息一出，市場立刻聯想到油價與航運成本衝擊。原PO直言，如果真的實施，「未來經濟跟油價只會向上」，引爆股板熱議。

根據報導，伊朗高層透露，作為停火協議的一部分，將對荷莫茲海峽實施嚴格控管，每日通行船隻不超過15艘，且是否放行完全由德黑蘭決定，並由革命衛隊負責監督。伊朗也強調，不會讓海峽航運回到戰前狀態。由於該海峽承載全球近20%能源運輸量，若限制長期化，航運成本與油價恐同步攀升，進一步推升通膨壓力。

部分網友認為這波操作就是在推高油價，「就明顯要推高油價阿 搞死你美國」、「俄國笑而不語 油可以賣高價囉」、「伊朗懂玩 知道川普想降息 故意推高油價不給你降」、「油怎麼在噴0.0」、「石油前天給上車 好佛」，認為能源行情可能還有一波。

但也有不少人質疑政策可行性與長期效果，「談判手法而已 事實上就做不到」、「拖久了這個海峽影響力就會下降」、「他油炒不了多高的」、「這種喊話真的看看就好」。另外也有人從經濟邏輯出發，「放行越少 他們收的過路費不就越少？」、「拖久了 笑的就是非中東油國了」，認為未必能長期撐住。

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