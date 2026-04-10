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台積電（2330）小賺出場⋯他首賣心慌！網肯定：有賺就是對

聯合新聞網／ 綜合報導
有新手投資人在台積電獲利後感到賣出時的不安，引發網友熱烈討論。有網友認為「有賺就是對」，強調控制風險的重要性，然而也有聲音質疑可能錯過未來漲幅，反映散戶在震盪行情中的心理狀態。（本報系資料庫）
有新手投資人在台積電獲利後感到賣出時的不安，引發網友熱烈討論。有網友認為「有賺就是對」，強調控制風險的重要性，然而也有聲音質疑可能錯過未來漲幅，反映散戶在震盪行情中的心理狀態。（本報系資料庫）

股市買低賣高是基本準則，有網友分享首次買賣個股經驗，指出以均價1810元買進台積電（2330），並於1945元賣出175股獲利了結，但對是否「賣太早」感到不安，引發網友熱烈討論。多數留言圍繞「有賺是否就算正確」與「是否錯過後續漲幅」，也有投資人分享自身慘痛經驗，讓討論更具共鳴。

台積電作為台股權值龍頭，近年受惠AI與先進製程需求，股價波動牽動市場情緒。近期市場同時受到國際局勢影響，包括美伊衝突與停火不確定性，使股市震盪加劇，也讓不少新手投資人面臨進出場抉擇壓力。在此背景下，原PO的操作成為典型案例，反映散戶在震盪行情中的心理狀態。

一名網友在Dcard發文表示自己去年才開始接觸ETF，本月首次買進個股，這次也是第一次賣出股票，雖然有獲利但仍感到不安，擔心是否做錯決定。從其描述可見，操作動機偏向「有賺先落袋」，但缺乏明確策略，導致賣出後產生猶豫與焦慮，也凸顯新手常見的「賣出後後悔」心理。

對此，多數網友給予肯定，認為「有賺就是對」，強調投資重點在於不虧錢與控制風險，有人直言「哪怕只賺一塊也贏過一半的人」，也有不少人認為應採「賺了先賣、跌了再買」策略。此外，也有人鼓勵原PO累積經驗，認為隨著操作次數增加，自然會更清楚何時進出場。

然而，也有不同聲音指出原PO可能「賣飛」，認為台積電仍具長線成長性，甚至預期未來將突破更高價位，批評過早出場是新手常見錯誤。有網友分享自身因地緣政治誤判而虧損數十萬元的經驗，提醒市場變數難以預測；另有觀點認為關鍵在於「賣出後資金用途」，若沒有更好標的或規劃，頻繁進出反而容易降低整體績效，顯示投資策略與紀律才是長期關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電

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