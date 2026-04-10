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以色列空襲黎巴嫩逾250死！網論戰：停火破局還是市場利多？

聯合新聞網／ 綜合報導
以色列空襲黎巴嫩已造成超過250人死亡，國際間對停火協議的有效性引發熱烈討論。美國與伊朗對於停火協議範圍存在認知分歧，導致局勢緊張升溫。網友分析戰事對金融市場的影響，認為可能成為股市利多。（路透）
以色列空襲黎巴嫩已造成超過250人死亡，國際間對停火協議的有效性引發熱烈討論。美國與伊朗對於停火協議範圍存在認知分歧，導致局勢緊張升溫。網友分析戰事對金融市場的影響，認為可能成為股市利多。（路透）

以色列持續空襲黎巴嫩造成逾250人死亡，引發國際關注，PTT網友也熱烈討論停火協議是否已形同破局。部分網友質疑美伊停火範圍認知分歧是衝突主因，也有人將焦點放在金融市場影響，認為戰事反覆反而成為股市題材，甚至戲稱「打一天漲一次」，整體討論圍繞戰爭正當性與市場反應兩大面向。

根據媒體報導，美國與伊朗雖達成停火協議，但以色列對黎巴嫩的軍事行動並未停止，導致大量死傷。伊朗則指控停火條款遭違反，並宣布關閉荷姆茲海峽，影響全球能源運輸。美國與以色列認為停火不包含黎巴嫩，但伊朗與調停方巴基斯坦持相反立場，雙方對協議內容認知分歧，使局勢再度升溫。

一名網友在PTT轉貼新聞對此以戲謔語氣評論，將美國前總統川普比喻為「最強投顧」，認為停火可能只是布局更大行情的手段，並質疑協議實際能維持多久，同時諷刺以色列並未真正承諾對黎巴嫩停火，暗示衝突恐持續升級。

多數網友則將焦點放在市場面，認為戰事對股市影響有限，甚至偏向利多。有留言指出「沒人理伊朗了，股市繼續噴」，也有人關注油價與通膨，認為荷姆茲海峽關閉可能推升油價，進而影響全球經濟。此外，不少人認為停火本就脆弱，「打一天停一天」已成常態，市場早已消化相關風險。

然而，也有不同聲音與延伸討論。部分網友強烈批評以色列行動，認為其為衝突升高主因，甚至形容為「世界亂源」，也有人替伊朗辯護，認為關閉海峽是對違反協議的反制措施；另有觀點指出，各方對停火定義不同才是核心問題，並質疑美國是否具備實際調停能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

以色列 黎巴嫩 伊朗 荷姆茲海峽 戰爭

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