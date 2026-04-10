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廣達（2382）站上三年新高！他看好後市「不容易虧錢」引多空交鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
廣達股價突破三年新高，網友看好後市表現並提出布局策略，主張基本面與技術面支持其上漲潛力。然而，市場對此見解分歧，部分投資者擔心追高與假突破風險。圖為廣達董事長林百里（本報系資料庫） 吳康瑋
廣達股價突破三年新高，網友看好後市表現並提出布局策略，主張基本面與技術面支持其上漲潛力。然而，市場對此見解分歧，部分投資者擔心追高與假突破風險。圖為廣達董事長林百里（本報系資料庫） 吳康瑋

一名網友在PTT發文看好廣達（2382）後市表現，指出股價已突破盤整區並站上三年新高，認為基本面與產業趨勢支撐下仍具上漲空間，引發網友熱烈討論。市場意見呈現分歧，一派認為廣達是「老AI中最強」，另一派則質疑此時進場恐有追高風險，討論焦點集中在AI伺服器成長性與估值是否已反映利多。

原PO分析指出，廣達具備多項優勢，包括散戶持股與融資創新低、千張大戶持股比例達80%歷史高點，籌碼面偏向集中；技術面則已突破長期盤整區。此外，隨著AI伺服器進入L11機櫃整合世代，廣達在整體解決方案與液冷技術布局領先同業，毛利率可望優於傳統組裝業務，加上Google與Amazon等大型客戶需求強勁，看好未來營收與獲利成長，甚至預估全年EPS有機會達30至40元。

原PO強調，選擇現階段布局廣達，是因為大盤已有轉強跡象，且突破盤整區才是最佳買點，而非低檔震盪時進場。他也指出，市場尚未完全反映AI伺服器三位數成長預期，認為下檔風險有限、具備「不容易虧錢」的特性，因此給出明確進出場策略，包括短線站穩310元可進場、跌破280元停損。

對此，多數網友對廣達相對其他「老AI股」表現給予肯定，認為相較鴻海、緯創等個股疲弱，廣達已是族群中最具支撐的標的，也有人認同L11機櫃確實具備技術門檻與護城河。此外，不少投資人分享自身持股成本與操作經驗，表達對後市上看400元的期待，並認為AI需求仍在擴張，長線仍具想像空間。

然而，也有不同聲音質疑原PO論點。有網友指出股價已創新高，「此時才推薦」有抬轎嫌疑，並提醒可能出現假突破或回檔風險；另有意見認為L11優勢並非新題材，毛利提升未必如預期，甚至指出其他廠商已布局更高階技術。此外，也有人認為整體「老AI族群」需同步轉強，廣達單一個股難以獨強，建議投資人留意市場資金輪動與估值壓力，審慎評估進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

廣達 伺服器 緯創

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