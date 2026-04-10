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獲利了結卻「賺輸大盤」手癢想再進場！網勸：等回檔進場或買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
近期股市動盪，引發網友分享投資經驗。一名投資者在賣出部位後出現強烈再進場衝動，質疑該行為是否為壞習慣。網友普遍認為「手癢」現象常見，建議等待回檔或轉向ETF配置以降低風險。 中央通訊社
近期股市動盪，引發網友分享投資經驗。一名投資者在賣出部位後出現強烈再進場衝動，質疑該行為是否為壞習慣。網友普遍認為「手癢」現象常見，建議等待回檔或轉向ETF配置以降低風險。 中央通訊社

近期股市變動劇烈，一名網友在PTT分享自身投資經驗，指出近期透過持股操作獲利後已出清約七成部位，卻產生強烈「想再買股票」的衝動，質疑這是否為壞習慣，引發網友熱烈討論。多數人對此表示高度共鳴，認為「賣股後手癢」是投資常見心理，也有人建議應等待時機或轉向ETF配置，整體討論聚焦在投資紀律與進出場策略。

原PO引用自身操作經驗指出，先前因持有華通群創等個股帶來獲利，但南亞科虧損拖累整體績效，最終選擇換股止損並分批出場。他表示目前本金約300萬元，未使用槓桿，雖然整體報酬仍落後大盤ETF，但因實現部分獲利而感到滿足。然而在大幅降低持股後，反而出現「看到強勢股想追、看到未漲股也想布局」的矛盾心態。

原PO進一步坦言，自己過去曾長期套牢個股，近來改採較短線、偏動能操作，設定約20%至30%報酬即出場，確實提升獲利機會，但也因此更容易頻繁進出。他認為目前最大困擾在於「賣出後無標的可接」，卻又難以克制再次進場的衝動，甚至形容投資過程帶有某種「快感」，顯示投資決策已部分受到情緒驅動。

對此，多數網友認為這種情況相當普遍，指出「手上有現金就想買」屬正常現象，但關鍵在於是否有明確策略。有網友建議應等待市場回檔再進場，或將資金暫時停泊於ETF如0050、債券等資產，避免因追高而增加風險；也有人強調「等也是一種操作」，認為保留現金同樣是投資決策的一環。此外，不少人指出若長期績效仍輸大盤，與其頻繁操作，不如改採被動投資策略。

另一方面，也有不同聲音與延伸討論。有網友認為賣出後尋找新標的是合理行為，不應過度視為壞習慣；亦有人從方法論角度分析，建議原PO應釐清進出場依據，如動能、題材或估值，並建立紀律性策略。此外，部分留言以戲謔方式回應，如建議將資金用於旅遊、消費或「享受人生」，也有人提醒投資與投機界線模糊，若過度追求進出快感，恐淪為情緒交易，最終影響長期績效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群創 南亞科 華通

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