飆漲後別急著上車！郭哲榮點破「融資暴增70億」警訊：現階段不宜貿然追高

台股在前一日大漲逾1500點後，4月9日盤勢轉為震盪。分析師郭哲榮表示，主要原因在於市場對「美伊停火」的樂觀情緒推升過快，但實際情勢仍未明朗，戰爭風險尚未完全解除。

他指出，最新發展顯示，伊朗提出十項停火條件，包含黎巴嫩議題，但以色列總理納坦雅胡已表態不接受相關條件，並持續對黎巴嫩發動空襲。伊朗則再度宣布封鎖荷姆茲海峽，甚至攻擊沙烏地油管，使能源風險持續升溫。他強調，戰事核心仍在荷姆茲海峽，一旦封鎖擴大，將直接牽動油價與全球市場。

不過郭哲榮觀察，儘管地緣政治風險仍在，市場對利空的反應已逐漸鈍化。他指出，近期股市已快速收復戰爭帶來的跌幅，顯示資金面仍偏多，類似過去關稅戰與俄烏戰爭，初期衝擊明顯，但後續影響逐步降低。

在市場結構方面，他提醒，目前台股本益比、本淨比與融資餘額均處於相對高檔，且當日下跌家數多於上漲家數，代表短線追價風險偏高。此外，融資單日增加約70億元，顯示市場槓桿資金快速回流，波動可能加劇。

郭哲榮認為，現階段不宜貿然追高，應等待情勢進一步明朗。他初步判斷，4月中旬有機會出現「利空出盡」的時點，並規劃於下周尋找適當時機進場布局，強調在市場快速反彈後，短線仍需先觀察整理與降溫。

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