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買入台積電均價1810元賣在1945元…個股小白憂「是對是錯」 法人揭超狂目標價
台積電（2330）即將於4月16日舉行法說，今（9）日將發放每股6元現金股息，成為近期市場高度矚目的焦點。近期內外資法人釋出最新報告，其中高盛證券調高目標價至2750元。然而近日有股民於Dcard表示，他把台積電賣掉了，「不知是對是錯」，引起網友們熱議。
原po指出，他買入台積電的均價是1810元，結果在1945元時賣了175股。原po還補充，自己去年才開始投資ETF，「這個月第一次買入個股，今天是第一次賣出，有點害怕是不是錯了？」
有網友留言認為，「也沒有錯啊，至少你有盈利嘛」、「賺了趕快賣，跌了再買才是最正確的」、「資金運用效率，漲時賣跌時買，獲利比從頭抱到尾好，如果沒有把握，直接抱著是真的很穩定」、「只要沒賠，都沒問題」、「賺個零用錢也不錯」。
不過也有人直言原po賣太早了，「賣飛囉明天會更高」、「如沒缺錢根本不用賣吧」、「停火兩週，我覺得應該要兩週之後再賣」、「這兩月洗盤就是為了把沒耐心的散戶給洗下車」、「犯了新手的錯，抱不住好股票，賺一點就跑」。
此外，也有其他人分析，「真要放十年二十年，你應該買0050或009804」、「久了你就會更知道什麼時候抱什麼時候賣」。
除了高盛證券將台積電目標價調至2750元之外，摩根士丹利證券更看好今年營收年增率約30%，資本支出約520-560億美元，給予台積電「優於大盤」評級、目標價2,288元。
至於目前內外資法人中，里昂證券看台積電最樂觀，目標價給予3,030元最高，是目前唯一喊上「三字頭」的主要法人。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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