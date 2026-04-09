主動ETF能不能結合被動邏輯？網友拋「前200大＋動能篩選」…卻吵翻：早就有了

主動式ETF近來成為市場熱議焦點，一名網友就提出疑問，既然主動選股看重經理人能力，為何不乾脆把被動式ETF的規則也納進來，例如先限定前100大或前200大公司，再從中挑出有動能的個股，兼顧穩健與成長。文章一出，立刻引發股板熱烈討論。

原PO表示，從海外經驗來看，主動式操作長期未必能贏過大盤，但他回測台股科技基金後，發現不少長期績效其實明顯勝出，因此開始思考，是否可以設計一種「結合被動與主動」邏輯的主動式ETF。

他的想法是，先從台灣前200大或前100大公司中篩選，再剔除缺乏動能或成長性不足的標的，最後挑出50檔股票配置，若動能消失就汰換。原PO認為，這樣既不像全主動那樣完全交給經理人自由發揮，也能比純市值型更具成長性，對保守投資人來說可能更容易接受。

不少網友認為，類似商品其實早就存在，「有啊 那麼多主動式 現在已經有了」、「那就是00981A！」、「009816了解一下」、「009802 009803」。也有人認為，主動與被動本來就不是完全對立，「主題式但有編一個指數就是被動式 懂嗎」、「主動被動是說明成本結構」。

另派則直言，原PO的邏輯本質上還是主動式，「那不就是主動嗎?QQ」、「這就是主動式啊..」、「被動的部分就是限制200大或是100大，主動的部分就是沒動能的不要XD」這類想法，實際上仍離不開經理人判斷。

也有人質疑，過度限縮反而失去主動選股優勢，「主動的優勢就是可以買一些飆漲的小股」、「本來有1700檔可以買，限縮到200檔才是自我閹割」、「被動的權限遠比主動低 主動的意思就是經理人要買什麼都可以 被動不行」；還有網友提醒，長期而言主動式未必真的穩贏，「主動式一定輸大盤，別想了」、「會大漲的個股，一定會經歷大跌，大跌剔除，剛好完美錯過後面的大漲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。