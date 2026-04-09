買台股美股搭上AI列車！他股票庫存市值逾1千萬 操作手法不藏私

台股及美股近三年來不斷上漲，由台積電、輝達等AI產業帶動的供應鏈成長驅動強勁多頭走勢，台股至今累計漲幅超過一倍，標普500指數也是連三年大幅收紅。一名網友在Dcard分享他的好運氣，表示自己有跟到這股趨勢，目前手上股票庫存的市值已超過1000萬台幣。

原po指出，自己有兩個台股跟美股帳戶，他並坦言，雖然離財富自由還很遠，但是如果這多頭趨勢持續應該有機會，人生規畫則是打算先買房再換車。

仔細觀察原po的對帳單，持股占比最高的是景碩(3189)，其次為台積電(2330)，再來則是高力(8996)。其中景碩為華碩集團旗下的核心半導體封裝載板廠商，產品主要用於 AI 高效能運算 (HPC)、資料中心、智慧型手機及記憶體晶片；高力為全球前五大板式熱交換器廠，近年受惠於Bloom Energy的燃料電池零件訂單，以及AI資料中心水冷散熱需求爆發。

美股的部分，原po持有Bloom Energy及輝達。Bloom Energy是一家美國上市公司，致力於設計和製造固體氧化物燃料電池，這些燃料電池可在現場獨立發電，為資料中心、製造業和其他商業領域提供電力。

有網友在貼文底下留言，「之前景碩增資，我沒買到145的股價，虧死」、「做波段？停利怎麼設的？」原po也回應，「我是放長線的，起碼放兩年，停利基本上就是看產業發展，如果沒未來性，就會賣掉出場」。

此外，也有其他人以過去的親身經驗給原po建議，「租房繼續投資，不然就是不要買太貴的房，否則對於現金流的減損滿嚴重的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。