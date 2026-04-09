台股狂飆1500點是M頭還W底？網：費半單日摸前高「準備軋空手」

台股單日大漲逾1500點，市場氣氛明顯轉熱，但也讓投資人開始猶豫，這波到底是反轉起漲，還是空頭中的反彈。PTT上掀起「M頭還是W底」論戰。

原PO整理多項市場觀察指出，目前反彈仍有隱憂，包括成交量不足、主要指數仍壓在季線與半年線之下，技術面尚未明確翻多。此外，停火議題仍存在不確定性，戰爭風險未解，可能只是短線消息面帶動的反彈。

從型態來看，原PO認為目前更像「頸線反彈」，若無法帶量突破，後續可能形成M頭右肩；而從投資心理角度，市場普遍期待W底，反而可能成為誘多陷阱。

不過也有不少網友看法偏多，認為行情已經轉強，「費半1天摸到前高了，準備軋空」、「W啦」、「W底要噴啊」、「W那麼明顯」、「隨時一根就創新高了 很難看出來嗎？」也有投資人直接表態站多方，「持續買進」、「你要馬做空要馬做多」、「沒事啦 你大膽空 我大膽多 不就是這樣嗎」、「問就是噴」。

但另一派則認為討論本身意義有限，甚至質疑分析過度解讀，「講了這麼多不如先說說你做了什麼」、「AI垃圾越來越多」、「整天猜頭猜底的 都容易再見」、「猜頭猜尾忙進忙出還不是被無腦買進持有屌打」；也有人提醒風險仍在，「不要去預測市場 所以快逃啊」、「最後人道走廊」、「量能不足？」、「我明年再告訴你」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。