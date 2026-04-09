美伊剛停火川普又喊50％關稅！網酸爆：法院早判違法還在喊

美國與伊朗才宣布暫時停火，局勢看似降溫，但川普隨即再拋出強硬關稅言論，引發市場與社群關注。面對「停火＋關稅」的矛盾訊號，投資人態度明顯分歧。

根據報導，美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下達成為期兩週的停火協議，並持續就解除制裁等議題進行談判。不過川普隨後發文警告，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其出口至美國的商品都將被徵收50%關稅，且「立即生效、沒有例外」。

此外，川普也聲稱，美國與伊朗在多項條件上已達成共識，包括停止鈾濃縮活動等。但在停火同時再度釋出關稅威脅，讓外界質疑政策一致性，也讓市場觀望氣氛升溫。

部分網友認為川普此舉只是戰略操作，甚至可能帶來市場機會，「關稅帝君 再臨」、「超好笑，看來炒股尚未結束」、「川投顧又調皮了 玩點更刺激的」、「你不尷尬尷尬的就是別人」。也有人將其解讀為對特定國家的施壓手段，「這針對性好強」、「補川亂開火的軍事費用」、「美國是真的沒錢了吧 急著各種要錢」。

但另一派網友則普遍不買單，質疑政策可行性與法律基礎，「法院都判決他不能隨意加啦」、「關稅就違法 加三小」、「被判違法了還關稅」、「這關稅還有信用嗎？隨他喊」。同時也有人點出實務困難，「記得先送國會啊 總統」、「不是沒有課的法條 是剩下的都不能用喊的就課」、「有膽量加中國阿」。

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