快訊

整理包／命脈級荷莫茲海峽為何重要？伊朗掐住全球能源咽喉 衝擊台灣國安

蔡英文出馬了？傳2度勸進鄭麗君 他曝背後有派系路線角力

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊剛停火川普又喊50％關稅！網酸爆：法院早判違法還在喊

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊剛宣布停火兩週，川普隨即揚言對軍援伊朗的國家祭出50%關稅，引發網友質疑違法且實務難行，狂酸只是川投顧的炒股操作。（歐新社）
美伊剛宣布停火兩週，川普隨即揚言對軍援伊朗的國家祭出50%關稅，引發網友質疑違法且實務難行，狂酸只是川投顧的炒股操作。（歐新社）

美國伊朗才宣布暫時停火，局勢看似降溫，但川普隨即再拋出強硬關稅言論，引發市場與社群關注。面對「停火＋關稅」的矛盾訊號，投資人態度明顯分歧。

根據報導，美國與伊朗在巴基斯坦斡旋下達成為期兩週的停火協議，並持續就解除制裁等議題進行談判。不過川普隨後發文警告，任何向伊朗提供軍事武器的國家，其出口至美國的商品都將被徵收50%關稅，且「立即生效、沒有例外」。

此外，川普也聲稱，美國與伊朗在多項條件上已達成共識，包括停止鈾濃縮活動等。但在停火同時再度釋出關稅威脅，讓外界質疑政策一致性，也讓市場觀望氣氛升溫。

部分網友認為川普此舉只是戰略操作，甚至可能帶來市場機會，「關稅帝君 再臨」、「超好笑，看來炒股尚未結束」、「川投顧又調皮了 玩點更刺激的」、「你不尷尬尷尬的就是別人」。也有人將其解讀為對特定國家的施壓手段，「這針對性好強」、「補川亂開火的軍事費用」、「美國是真的沒錢了吧 急著各種要錢」。

但另一派網友則普遍不買單，質疑政策可行性與法律基礎，「法院都判決他不能隨意加啦」、「關稅就違法 加三小」、「被判違法了還關稅」、「這關稅還有信用嗎？隨他喊」。同時也有人點出實務困難，「記得先送國會啊 總統」、「不是沒有課的法條 是剩下的都不能用喊的就課」、「有膽量加中國阿」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴基斯坦 伊朗 川普 關稅 美國

延伸閱讀

分析師曝台股最壞已過、指數還會再上漲！六大族群值得布局

0050正2跌4%就買1張！小師傅紀律買進00631L拚100張…曝00878、00919、00713股息當底氣

00919、0056、00878「高股息ETF輪動投資法」每月領息可？網酸瞎忙：不如直接買0050

辜仲諒投百億拿下逾5%股權成最大股東 台泥：歡迎認同公司長期策略投資人

相關新聞

外資單日買超1177億創歷史第二！網酸「認錯回補」：求饒式買盤

台股8日強勢上攻之際，外資單日買超金額達1177億元，創下歷史第二高紀錄，引發PTT網友熱烈討論。許多投資人將此視為外資「回頭補貨」訊號，也有人質疑其操作節奏，留言區充滿對外資「追高殺低」的討論聲浪。

中東戰事暫停台股狂飆！網勸「無腦多」：股市成川普形狀

美國總統川普同意與伊朗停戰兩週，帶動台股8日強勢上攻，單日大漲1531點，創下歷史第二大漲點紀錄，引發PTT網友熱烈討論。不少人將此次行情歸因於「川普效應」，認為政策與市場預期帶動資金行情，留言區更出現「川投顧」、「刷榜年」、「股市是川普的形狀」等戲稱，成為討論焦點。

台股狂飆1500點是M頭還W底？網：費半單日摸前高「準備軋空手」

台股單日狂飆1500點，引發市場對於反轉與反彈的討論。部分分析認為大盤形態如「頸線反彈」，面臨M頭風險；而另一派則樂觀期待「W底」形成。即便顧慮仍存，網友間的看法卻呈兩極化。

川普稱荷莫茲海峽將創造巨大財富！網酸「全球買單」：變相保護費

美國總統川普近期針對中東局勢發表談話，指出荷莫茲海峽未來將帶來「巨大財富」，引發市場與投資人熱議。隨著美伊停火兩週、航運逐步恢復，相關言論也被視為台股近期走強的重要背景之一。

美伊剛停火川普又喊50％關稅！網酸爆：法院早判違法還在喊

美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，但川普隨即聲稱將對向伊朗提供軍事武器的國家徵收50%關稅，引發市場關注。網友對此反應兩極，質疑政策一致性及法律基礎。

才喊停火就開打！伊朗突襲沙國油管…市場卻「無感」網：利空鈍化了

伊朗在與美國達成停火協議後不久，對沙烏地阿拉伯能源設施發動攻擊，波及關鍵油管。儘管市場原本擔憂能源危機，投資人反而顯得冷靜，未見明顯波動，顯示市場已消化戰爭風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。