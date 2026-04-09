才喊停火就開打！伊朗突襲沙國油管…市場卻「無感」網：利空鈍化了

中東局勢再度升溫。伊朗在停火協議後短時間內對沙烏地能源設施發動攻擊，外界原本擔憂將引爆新一波能源危機，不過從市場與社群反應來看，投資人似乎並未出現恐慌情緒。

根據外電報導，伊朗在與美國達成為期兩周的停火協議後不久，隨即對沙烏地阿拉伯關鍵能源設施發動攻擊，其中包括連接東部油田與紅海的「東西輸油管」。該管線在荷莫茲海峽受阻後，成為沙國維持原油出口的重要通道，每日輸送量約700萬桶。

目前傳出管線可能受到波及，但實際損害程度仍待評估。伊朗伊斯蘭革命衛隊則證實，已動用飛彈與無人機攻擊多處目標。不過，沙烏地官方與沙烏地阿美尚未對此回應，市場短線也未見明顯波動。

對於事件發展，不少網友認為市場早已消化戰爭風險，甚至視為影響有限，「股油雙漲？」、「打 繼續打」、「這種新聞越多越好」、「你繼續恐慌 我繼續賺錢cc」，也有投資人指出市場已出現鈍化現象，「已鈍化」、「越來越無感惹」、「反正股民會說利空鈍化啦」、「看新聞做股票 現在會套滿手油二」。

但也有一派網友質疑消息可信度與實際影響，認為市場沒有反應才是重點，「油管又沒受傷 又在製造假新聞」、「美股根本沒反應」、「新聞已經過兩個小時 沒反應 就沒反應」、「油沒漲啊」，同時也有人對消息來源提出疑問，「消息人士」、「路邊社 消息人士」、「好多消息人士 啊到底哪來那麼多消息人士」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。