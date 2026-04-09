辜仲諒砸百億入主台泥成最大股東！網猜「回收祖產」看好潛在利多

中信金大股東辜仲諒大舉投資台泥，取得逾5%股權並躍升最大股東，引發市場高度關注。消息曝光後，PTT網友熱議其動機與後續布局，討論焦點集中在是否將引發經營權之爭，以及辜家內部勢力變化。

根據媒體報導，辜仲諒自2025年底至2026年3月底，透過集中市場買進台泥約4.06億股，持股比例達5.26%，投入資金約百億元，其中包含自有資金與貸款。依規定，持股超過5%需申報，且辜仲諒已表明未來不排除進一步加碼，並有意參與董事會席次，格外引發外界關注。

一名網友在PTT發文指出，辜仲諒因過去金融案件，可能難以直接涉足金融業，因此轉向其他產業投資，此次入主台泥或許是布局新戰場，並認為政府未必會阻擋此類投資行為。

多數網友將焦點放在「家族因素」，認為台泥本就與辜家淵源深厚，此次動作更像「回收祖產」。不少留言直言「本來就是辜家的」、「自己人進場」，也有人推測此舉可能是為了對抗其他勢力，如寶佳集團，甚至可能牽動董事會權力重組。

另一方面，也有不少網友關注經營層面，質疑台泥近年表現不佳，尤其先前能源投資損失逾百億元，導致股價長期低迷。有投資人認為辜仲諒進場象徵市場對現有經營團隊的不滿，甚至直言「換人做股價才有機會」，將其視為潛在利多。

不過，亦有不同聲音指出，此次持股雖具指標意義，但短期內董事會尚未改選，實質影響仍需觀察。另有網友從產業角度延伸，認為水泥業具備資產與土地價值，可能才是投資核心考量，甚至與未來大型建設案（如巨蛋）產生聯想。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。