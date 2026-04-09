川普稱荷莫茲海峽將創造巨大財富！網酸「全球買單」：變相保護費

美國總統川普近期針對中東局勢發表談話，指出荷莫茲海峽未來將帶來「巨大財富」，引發市場與投資人熱議。隨著美伊停火兩週、航運逐步恢復，相關言論也被視為台股近期走強的重要背景之一。

根據外電報導，川普表示，美國將協助處理荷莫茲海峽的航運擁堵問題，並強調未來將有「許多積極行動」，甚至形容這將開啟「中東的黃金時代」。此外，美國同意對伊朗停戰兩週，條件之一是重新開放荷莫茲海峽，並傳出伊朗與阿曼可能對通行船隻收取過路費，作為戰後重建資金來源。

一名網友在PTT發文以較為戲謔角度解讀，認為美國先前軍事行動後，最終形成「各國付錢重建」的局面，甚至形容是「全球買單」，並拋出「有沒有重建概念股」的投資想像，點出鋼鐵、航運等產業可能受惠。

網友討論熱度高，多數留言聚焦在「過路費經濟」。不少人直言，這等同美國與伊朗可能形成某種「分潤模式」，例如「一起收過路費」、「變相保護費」，甚至有人形容為「打完變合作，一起賺錢」。也有投資人認為，若海峽收費成真，油價與運輸成本將受到支撐，進一步影響全球通膨。

另一派則質疑政策邏輯與正當性，有網友指出原本免費通行的國際水道，若轉為收費，等於增加全球經濟負擔；也有人批評美國先造成衝突，再從中創造收益機會，形容為「新型財富模式」。

川普相關發言與中東局勢轉變，不僅牽動能源與航運市場，也成為近期股市上漲的重要背景之一。在資金面與地緣政治風險同步變動下，市場對「戰後經濟」與「資源收費化」的討論持續升溫。

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