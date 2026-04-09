外資單日買超1177億創歷史第二！網酸「認錯回補」：求饒式買盤

台股8日強勢上攻之際，外資單日買超金額達1177億元，創下歷史第二高紀錄，引發PTT網友熱烈討論。許多投資人將此視為外資「回頭補貨」訊號，也有人質疑其操作節奏，留言區充滿對外資「追高殺低」的討論聲浪。

根據證交所資料，2026年4月8日外資買超金額達1177.72億元，為史上第二大紀錄，僅次於2005年單日1252億元的買超。此次大買盤背景，市場普遍認為與美伊停火兩週的消息有關，地緣政治風險短暫降溫，帶動資金回流股市，同步推升台股大漲。

一名網友在PTT發文整理歷史買超排行並直言「都回來了」，暗示外資資金重新進場。此說法引發網友共鳴，不少人認為外資此前大舉賣出後，如今又快速回補，形同「認錯」。有留言直言「小兒認錯買回」、「求饒式買盤」，也有人以「洗碗」形容外資在高點回補的行為。

多數網友對外資操作抱持批評態度，認為其節奏與散戶無異。有投資人嘲諷「追高殺低真的菜」、「像韭菜一樣」，指出外資先前賣出近兆元，如今僅回補千億卻引發市場關注。也有人認為外資偏好在高價時進場，強調「只買貴的」，反而成為推升行情的力量。

另一方面，也有部分較理性的聲音指出，單日買超仍需放在整體資金流中觀察。有網友提醒，外資此前賣超規模更大，目前回補仍未完全，市場走勢仍需觀察後續資金動向。此外，也有投資人關注匯率與成交量變化，認為此次買盤並非單一因素驅動。

整體而言，此次外資大買帶動市場情緒，但對其操作策略的評價呈現兩極。一派認為外資回補象徵行情延續，另一派則質疑其紀律與時機掌握。顯示在資金快速流動的市場環境下，投資人對外資角色與影響力，仍存在不同解讀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。