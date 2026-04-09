停火恐生變？中東再傳空襲警報 網免疫：戰火未歇股市照漲

美國與伊朗宣布停火後，中東局勢再度出現變數，多國傳出防空警報，引發PTT網友關注。有網友轉貼新聞並質疑「停火是否只是喊假的」，討論焦點集中在停火真實性、區域衝突是否持續，以及對全球股市可能帶來的影響。

根據外電報導，美伊雙方宣布停火僅兩週，波灣地區仍頻傳攻擊事件。阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特與沙烏地阿拉伯均啟動防空系統，攔截飛彈或無人機威脅，顯示區域緊張情勢未完全緩解。市場原先對停火抱持樂觀期待，但實際情況顯示，衝突仍在多方延燒。

一名網友在PTT發文，認為伊朗似乎「更肆無忌憚」，並質疑停火協議是否有效，甚至猜測可能出現內部失控情況，例如革命衛隊不受政府約束。他也進一步聯想到金融市場，擔心戰事反覆恐對台股與美股造成新的波動。

對於停火爭議，多數網友認為情勢並不矛盾。有留言指出「美伊停火不代表其他國家停火」，認為此次協議僅限特定對象，區域衝突持續並不意外。也有人分析，伊朗內部權力結構複雜，部分軍事單位可能仍持續行動，導致「政府喊停、前線繼續打」的情況。此外，也有觀點認為停火過程本就常伴隨零星衝突，屬於談判階段的常態。

另一方面，許多網友對市場反應抱持不同看法。不少人直言「股市沒在管」、「會漲比較重要」，認為戰事消息已逐漸鈍化，市場更關注資金與政策面。有留言指出，即使出現空襲警報，股市仍持續上漲，顯示投資人對此類風險已部分免疫，甚至將相關消息視為「空方題材」。

不過，也有部分較謹慎的聲音提醒，戰爭不確定性仍高，短期消息反覆可能加劇市場波動，投資人不宜完全忽視風險。另有網友從地緣政治角度分析，認為衝突恐演變為更大規模對抗，仍需持續觀察後續發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。