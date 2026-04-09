快訊

整理包／命脈級荷莫茲海峽為何重要？伊朗掐住全球能源咽喉 衝擊台灣國安

蔡英文出馬了？傳2度勸進鄭麗君 他曝背後有派系路線角力

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事暫停台股狂飆！網勸「無腦多」：股市成川普形狀

聯合新聞網／ 綜合報導
美國川普同意與伊朗停戰，促使台股8日大漲1531點，創歷史第二大漲點。投資人熱議「川普效應」，網友戲稱股市「是川普的形狀」。（美聯社）
美國川普同意與伊朗停戰，促使台股8日大漲1531點，創歷史第二大漲點。投資人熱議「川普效應」，網友戲稱股市「是川普的形狀」。（美聯社）

美國總統川普同意與伊朗停戰兩週，帶動台股8日強勢上攻，單日大漲1531點，創下歷史第二大漲點紀錄，引發PTT網友熱烈討論。不少人將此次行情歸因於「川普效應」，認為政策與市場預期帶動資金行情，留言區更出現「川投顧」、「刷榜年」、「股市是川普的形狀」等戲稱，成為討論焦點。

根據證交所資料，2026年4月8日加權指數收在34761點，單日上漲1531點，成交量放大至逾8500億元，為歷史第二大漲點紀錄，僅次於2025年4月的大漲1608點。觀察榜單可見，近年多次大漲集中於2025至2026年，顯示市場波動明顯放大。市場普遍認為，此波行情與美國政策預期有關，特別是川普重返政治核心後，市場對其可能推動減稅、放寬監管與強化產業政策的期待，帶動全球股市資金回流風險性資產，台股亦同步受惠。

一名網友在PTT整理台股歷史漲點排行榜並感嘆「今天有感了嗎」，引發大量回應。許多網友直呼行情誇張，「歷史會留下紀錄」、「2026太扯了」，也有人感嘆錯過行情或提前出場，直言「昨天賣正二超幹」、「沒跟上大漲影響績效很大」，顯示投資人對短線波動高度敏感。

多數網友將漲勢歸因於川普政策與市場情緒，有人直言「都是川普在搞事」、「炒股一定靠川普」，甚至戲稱「川投顧太神」，認為其言行與政策訊號經常引發市場劇烈波動。此外，也有不少人觀察到4月行情特別劇烈，稱為「刷榜月」，認為短時間內多次刷新紀錄已成常態。

另一方面，也有較理性的聲音提醒，單看漲點意義有限，應觀察漲幅與基本面。有網友指出「看%數比較有意義」，認為點數放大與指數基期提高有關；也有人認為，頻繁的大漲大跌反映市場波動加劇，投資難度提高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 川普 中東戰事 伊朗 美國

延伸閱讀

美伊剛停火川普又喊50％關稅！網酸爆：法院早判違法還在喊

川普稱荷莫茲海峽將創造巨大財富！網酸「全球買單」：變相保護費

台股狂飆1500點是M頭還W底？網：費半單日摸前高「準備軋空手」

00905戰火洗盤下的避風港！解析如何以2.41％極低波動…繳出破百漲幅

相關新聞

外資單日買超1177億創歷史第二！網酸「認錯回補」：求饒式買盤

台股8日強勢上攻之際，外資單日買超金額達1177億元，創下歷史第二高紀錄，引發PTT網友熱烈討論。許多投資人將此視為外資「回頭補貨」訊號，也有人質疑其操作節奏，留言區充滿對外資「追高殺低」的討論聲浪。

中東戰事暫停台股狂飆！網勸「無腦多」：股市成川普形狀

美國總統川普同意與伊朗停戰兩週，帶動台股8日強勢上攻，單日大漲1531點，創下歷史第二大漲點紀錄，引發PTT網友熱烈討論。不少人將此次行情歸因於「川普效應」，認為政策與市場預期帶動資金行情，留言區更出現「川投顧」、「刷榜年」、「股市是川普的形狀」等戲稱，成為討論焦點。

台股狂飆1500點是M頭還W底？網：費半單日摸前高「準備軋空手」

台股單日狂飆1500點，引發市場對於反轉與反彈的討論。部分分析認為大盤形態如「頸線反彈」，面臨M頭風險；而另一派則樂觀期待「W底」形成。即便顧慮仍存，網友間的看法卻呈兩極化。

川普稱荷莫茲海峽將創造巨大財富！網酸「全球買單」：變相保護費

美國總統川普近期針對中東局勢發表談話，指出荷莫茲海峽未來將帶來「巨大財富」，引發市場與投資人熱議。隨著美伊停火兩週、航運逐步恢復，相關言論也被視為台股近期走強的重要背景之一。

美伊剛停火川普又喊50％關稅！網酸爆：法院早判違法還在喊

美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，但川普隨即聲稱將對向伊朗提供軍事武器的國家徵收50%關稅，引發市場關注。網友對此反應兩極，質疑政策一致性及法律基礎。

才喊停火就開打！伊朗突襲沙國油管…市場卻「無感」網：利空鈍化了

伊朗在與美國達成停火協議後不久，對沙烏地阿拉伯能源設施發動攻擊，波及關鍵油管。儘管市場原本擔憂能源危機，投資人反而顯得冷靜，未見明顯波動，顯示市場已消化戰爭風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。