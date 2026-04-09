中東戰事暫停台股狂飆！網勸「無腦多」：股市成川普形狀

美國總統川普同意與伊朗停戰兩週，帶動台股8日強勢上攻，單日大漲1531點，創下歷史第二大漲點紀錄，引發PTT網友熱烈討論。不少人將此次行情歸因於「川普效應」，認為政策與市場預期帶動資金行情，留言區更出現「川投顧」、「刷榜年」、「股市是川普的形狀」等戲稱，成為討論焦點。

根據證交所資料，2026年4月8日加權指數收在34761點，單日上漲1531點，成交量放大至逾8500億元，為歷史第二大漲點紀錄，僅次於2025年4月的大漲1608點。觀察榜單可見，近年多次大漲集中於2025至2026年，顯示市場波動明顯放大。市場普遍認為，此波行情與美國政策預期有關，特別是川普重返政治核心後，市場對其可能推動減稅、放寬監管與強化產業政策的期待，帶動全球股市資金回流風險性資產，台股亦同步受惠。

一名網友在PTT整理台股歷史漲點排行榜並感嘆「今天有感了嗎」，引發大量回應。許多網友直呼行情誇張，「歷史會留下紀錄」、「2026太扯了」，也有人感嘆錯過行情或提前出場，直言「昨天賣正二超幹」、「沒跟上大漲影響績效很大」，顯示投資人對短線波動高度敏感。

多數網友將漲勢歸因於川普政策與市場情緒，有人直言「都是川普在搞事」、「炒股一定靠川普」，甚至戲稱「川投顧太神」，認為其言行與政策訊號經常引發市場劇烈波動。此外，也有不少人觀察到4月行情特別劇烈，稱為「刷榜月」，認為短時間內多次刷新紀錄已成常態。

另一方面，也有較理性的聲音提醒，單看漲點意義有限，應觀察漲幅與基本面。有網友指出「看%數比較有意義」，認為點數放大與指數基期提高有關；也有人認為，頻繁的大漲大跌反映市場波動加劇，投資難度提高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。