「全力以富，買進千倍股！」透視投資的終極真理 找出規模獨占與超額報酬的成長股

9月。股市通常會在勞動節前夕（9 月第一個星期一）上漲，因為重大節日能讓人心情愉快，而如前所述，愉快的心情通常能提升投資人信心。但是勞動節過後，節慶帶來的亢奮情緒往往會立即消退，因為人們意識到夏天結束了，又要回到現實壓力中。

這種情緒轉變引發的賣壓，再加上投資人為了準備繳交9 月15日的預估稅款而賣出股票，讓9 月上半常常充滿壓力。進入9月下半月後，由於財報窗飾作業又開始了，所以市場氣氛較為樂觀。儘管財報窗飾帶來的影響整體偏正向，但無法抵銷9月上旬的低迷情緒，這也就是為何9 月往往是全年股市表現最差的月分。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

10月至12月。有趣的是，10月是一個季節性因素強勢的月分，但通常初期表現平淡。10 月下旬則表現亮眼，因為正面的第三季財報會在這段時間陸續公布。此外，「1 月效應」也可能提前從10 月就開始出現，並在10 月下旬提振小型股的表現。

這個提前的1月效應通常會在11 月加速發酵，而11月也是季節性因素強勢的月分。如果市場有獲利了結的情況，通常只會發生在11月中旬的幾天，這時第三季財報即將結束。隨著節慶的腳步接近，投資人心情愉悅，而感恩節（11 月第四個星期四）常常促使人們提撥資金至401(k) 或個人退休金帳戶中。

1 月效應始於10 月下旬、在11 月加速，到了12 月通常會失去一些動能。稅務是12 月市場變化的重要推手。為了迎接新的一年，人們會加速提撥資金至401(k) 與個人退休金帳戶。但是，提撥資金到退休帳戶可以晚點進行，賣出虧損股票來節稅則必須在年底前完成，否則年底一過，靠這些虧損減稅的機會就沒了。

若我們檢視一個包含100 支股票的大型投資組合，通常會看到一些大贏家、一些大輸家，以及介於兩者之間的股票。一個管理得當的投資組合會有更多贏家而非輸家。然而，若在投資過程中已實現獲利，而那些虧損股又沒有回升的希望，投資人就會將其賣出並實現虧損，進而對市場造成賣壓。

到了12 月中旬，節慶氣氛濃厚，交易量會趨緩，但是因為投資人心情普遍良好，股市往往受到正向情緒帶動而上揚。12月底的最後一週，通常是買進股票的絕佳時機，因為接下來元旦後，往往會迎來一波新年行情！

市場季節性因素的重要性

表7.3 可以再次強調本章的重點。最重要的觀察重點是：每年的前四個月與最後三個月，通常是股市表現最好的時段。

了解市場有季節性變化非常重要，因為即使你不喜歡當下投資組合的表現，了解這點可以幫助你接受正在發生的事。此外，季節性也為績效評估與策略調整，提供了一年期的參考基準。

考量季節性變化後，你就能在新的一年開始時，大致預判市場接下來的走向。這種認知將幫助你繼續留在市場裡，這點非常重要，因為長期持有股票能帶來更優異的報酬。

表7.3

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。