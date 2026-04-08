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砸百億當老大！辜仲諒成台泥（1101）最大股東…網驚：股價直接飆上去了

聯合新聞網／ 綜合報導
辜仲諒砸下百億躍升台泥最大股東並表態爭取董事席次。中央社
辜仲諒砸下百億躍升台泥最大股東並表態爭取董事席次。中央社

台泥（1101）股權結構出現重大變化。辜仲諒以個人名義砸百億進場，持股逾5%，一舉成為最大股東，甚至表態未來不排除爭取董事席次，引發市場關注背後盤算。

根據公告，辜仲諒自2025年12月底至2026年3月底，透過集中市場取得台泥約4.06億股，持股達5.26%。資金來源包含約81.56億元自有資金及20.1億元貸款，並在申報中註明，未來一年將視情況加碼，且「擬自行參選或支持他人當選董事」。目前台泥董事會任期至2027年，短期內並無改選計畫，但市場已開始關注後續動作。

部分網友認為此舉可能帶來變化甚至利多「股價十幾年來新低，要更差也蠻難的XDDDD」、「花了幾十億買到最大股東，肯定是當老大阿」、「台泥給辜家做應該不會太差」、「股價直接飆上去了，笑死」、「有趣的布局，辜家人應該很意外吧？」

但也有不少質疑與嘲諷聲音「買臭臭泥幹嘛」、「看不懂 這在幹嘛」、「錢太多了 不然還買啥來玩」、「為啥他不用坐牢」、「爛人」、「臭臭泥XDDDD」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台泥 辜仲諒

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