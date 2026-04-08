美伊停火攏是假？多國攔截飛彈…網點破股市真相：川普做多做空才重要

美國與伊朗才剛宣布停火兩周，波灣地區卻立刻傳出防空警報聲，多國攔截飛彈與無人機。消息一出，股板討論再度炸鍋，不少人開始質疑停火真實性，但也有另一派網友直言，市場根本不在意真假，重點早已轉向資金與行情。

原文指出，美伊宣布停火後不久，阿拉伯聯合大公國率先響起防空警報，卡達、科威特與沙烏地阿拉伯也陸續通報攔截飛彈或無人機。雖然官方層面仍維持停火說法，但區域衝突顯然沒有完全停止，也讓市場對「停火兩週」的實際效力產生疑問。

部分網友認為，市場已經選擇相信停火主軸，甚至把這類警報視為雜音，「不重要 空軍被軋爆」、「市場覺得停戰就好 派對繼續」、「不要怕 taco就是噴」、「有一方不想打就是飛天」。也有人用戲謔方式解讀，「停火期間開火不是常識嗎」、「慶祝的煙火而已 不要大驚小怪」。

但也有不少人對局勢保持警戒，認為停火說法本身就有漏洞，「美伊停火，不代表其他停火」、「到底誰說停火的？？？」、「停火到底能不能撐超過2天」。更有網友點出市場現實，「真假不重要 川普做多做空才重要」，認為行情早已被政治訊號與資金帶動，消息本身反而成為次要。

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