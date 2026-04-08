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心臟超大一圓16的夢！他做空原油3小時賺破千萬…網跪喊：中東油王

聯合新聞網／ 綜合報導
一名期貨老手在PTT分享放空輕原油短短3小時即暴賺千萬，成功解鎖16年來的終極目標。圖／本報資料照片
一名期貨老手在PTT分享放空輕原油短短3小時即暴賺千萬，成功解鎖16年來的終極目標。圖／本報資料照片

一名網友在PTT分享自己的交易成果，坦言進入期貨市場16年，始終有個「單筆破千萬」的目標，過去多次擦身而過，直到這次操作原油，短短3小時內成功達標，引發大量網友關注與熱議。

原PO表示，前一晚在輕原油116.1價位放空40口，操作「超漂亮」，但之後在115附近被掃停利後便休息。沒想到清晨醒來後再次進場做空，雖然過程中經歷約1小時的煎熬期，最終成功迎來大幅獲利，完成長達16年的目標。他也直言，完成這個人生flag後，未來會「老老實實做單」，並將目標轉向人生其他挑戰。

對於原PO的操作，不少網友給予高度肯定與祝賀，「猛」、「恭喜賺錢」、「真的強」、「好狂阿」、「超猛 恭喜賺大錢」、「神人…」、「厲害 比一堆空手挖強太多 真強實彈就是厲害」、「膽子夠大才能賺錢 已崇拜」

也有人直接點出關鍵，「猛 3小時千萬」、「睡醒數錢」、「賺爛了賺爛了」、「中東油王」

不過，也有部分網友對這類高槓桿操作抱持保留態度，「零和遊戲 賺著麼多 代表有人賠這麼多..」、「敢這樣玩心臟超大」、「真的這麼厲害」、「這樣睡得著」、「豪猛，根本賭博」

還有人提醒市場風險，「油價瞬間爆掉，真的是雲霄飛車。」、「開盤記得做多，看條件根本不可能」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

原油 中東

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