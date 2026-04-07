1表看懂歷史上哪些月分股票表現較強、哪些較弱？標普500指數公布了

表7.1 展示了標普500指數自成立以來，以及過去20年與50年的表現，展示了接下來要描述的月分模式。快速瀏覽這張表，你會看到歷史上哪些月分表現較強，哪些月分則否。

1月。值得注意的是，自1957年標普500指數創立以來，1月一直是表現最強勁的月分之一，過去50 年來，1 月的平均報酬為1.21％。

表7.1

表現最顯著的影響因素可能是所謂的「1月效應」。這個效應由薩繆爾．瓦裘（Samuel Wachtel）在二戰期間首次觀察到，他是以自己名字命名的券商與投資銀行的創辦人。瓦裘發現，股票在1月的漲幅高於其他大多數月分，尤其是小型股。雖然對於為何會有「1月效應」，目前還沒有一致認可的解釋，但確實有幾個可能的因素。

本文摘自《全力以富，買進千倍股！》

首先，許多美國勞工會在年底獲得年終獎金，而獎金有一部分會流入股市。其次，稅務策略也扮演了關鍵角色。到了2023年底，公司的401(k) 退休金方案與個人退休帳戶（IRA）已累積了21 兆美元的資產，而且美國人會每年穩定提撥至退休金帳戶中。

舉例來說，2021年投入401(k) 方案的提撥金額，也就是新增資金，總計為5,830 億美元。由於稅法的規定，這些提撥必須在1月前完成。此外，這些提撥的金額每年都在成長。自2000年以來，401(k) 的年平均提撥成長率為6.7％。因此，1月時大量投資資金的湧入，對市場形成了上漲的助力。

其次，企業會在1月開始陸續公布財報。如果一些指標性企業公布強勁的獲利數據，因為這些企業的表現可反映整個產業的表現，所以會為市場帶來樂觀的氛圍。此外，像富國銀行與花旗（Citigroup）等大型集團通常會在1月初公布財報，其表現可作為整體經濟健全狀況的參考。

如果這些大型銀行提供良好的財務成績，將提振市場情緒。當然，如果早期財報不如預期，或是有許多公司提前發布財務預警，則可能讓市場熱情迅速冷卻。但是要記住，表中顯示的正報酬並非每年都會發生，只是大多數時候會發生。

最後，還有一年之初普遍的樂觀情緒，心理學家稱為「新起點效應」（fresh start effect），也就是人們渴望在生活中做出正向改變、設定目標並制定達成計畫的動力。如前所述，這種樂觀情緒也會影響投資人進入市場的意願。

2月與3月。節日的影響在2月結束後開始回歸現實，但是人性的弱點反而會在3月時推動市場上漲。以2月來說，我喜歡將這個月分形容為，市場在消化了1月的歡騰與報酬後，打了個飽嗝，進行一段整體的鞏固期。

從表7.1可以看出，雖然2月不太會出現虧損，但也是一年當中最疲弱的月分之一。但是3月就完全不同了。這時期的市場活動主要受到所謂的財報窗飾（window dressing）與分析師調整財報預測所主導，兩者合力推升了交易量。

財報窗飾是投資組合經理人為了提升績效，以及強化第一季報告報酬所採取的手法。一種做法是賣掉投資組合中表現不佳的資產，並以報酬良好的資產取而代之。如此一來，基金就可以因為績效好的持股而沾光，同時擺脫表現差的部分。

圖7.1

（本文摘自《全力以富，買進千倍股！》作者：路易斯・納維利爾, 大衛．伊凡森 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。