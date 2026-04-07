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川普喊荷莫茲海峽通行費改由美國收！網傻眼：跑去別人家收錢

聯合新聞網／ 綜合報導
川普拋出由美國向荷莫茲海峽收取通行費的驚人言論，引發PTT股板熱烈討論，多數網友狠酸此舉形同公開搶劫。（美聯社）
川普拋出由美國向荷莫茲海峽收取通行費的驚人言論，引發PTT股板熱烈討論，多數網友狠酸此舉形同公開搶劫。（美聯社）

美國總統川普7日再拋驚人發言。他在白宮記者會上表示，荷莫茲海峽若要重新開放，應成為結束衝突方案的一部分，且未來不該由伊朗收取通行費，而是應該由美國來收。消息一出，立刻在PTT股板掀起熱議，不少網友看完第一反應就是錯愕，直呼這種說法實在太離譜。

根據原文內容，川普是在被問到如何重新開放荷莫茲海峽時表示，美伊之間必須達成一份他能接受的協議，其中一項內容，就是要確保石油及各類物資可以自由通行。他還再度聲稱，美國已經在軍事上擊敗伊朗，並以「戰勝者擁有戰利品」為由，主張應由美國而非伊朗徵收船隻通行費，還說「為什麼我國不收費？我國是贏家。」對此，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人則回應，川普的說法充滿「妄想」，相關言論無法彌補美國在西亞遭受的「羞辱」。

對於川普這番說法，不少網友幾乎一面倒開酸，認為這根本像是公開搶劫。有人留言「怎麼會有如此厚顏無恥之人？」、「蛤? 還可以跑去別人家收費哦 那還是我也來收一下」、「這人是強盜嗎」、「就是想當強盜」、「有夠不要臉的ww」、「人不要臉天下無敵，真的用搶的比較快」，也有人直接質疑實際可行性，「說自己是勝利者 為啥軍艦不敢進去海峽呢www」、「連軍艦都不敢進去的地方 要怎樣收錢阿」、「有種航母開過去」。

不過，也有部分網友從現實操作面或國際權力角度切入，認為川普雖然講得直接，但背後反映的還是美國想主導局勢的意圖。像是有人說「憑美國拳頭大啊 不爽你其他國家也收啊」、「高油價時代要來了 不管怎樣到時候都是要收費」、「其實可以啊，你就戰艦堵在出海口，給了錢才能通過，不給錢就扣船」，還有人認為川普只是把話講白，「川普只是太誠實 你其他國家都付錢給伊朗了那幹嘛不付給美國 美國才是戰爭勝利者」。但即便如此，這類說法在留言區仍屬少數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

荷莫茲海峽 伊朗 川普 白宮 美國

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