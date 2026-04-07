主動式ETF規模太大反而難賺？PTT戰翻：本越大越難操作是真的

主動式ETF近來規模快速膨脹，也讓市場開始出現另一種討論聲音。就有網友在PTT發文提問，若主動式ETF規模愈做愈大，是否反而不利操作，尤其碰上中小型股、流動性不足或單一持股限制時，會不會出現「錢太多反而不好賺」的情況。文章一出，很快引發股板熱議。

原PO以假設情境舉例，若一檔小型股出現利多，規模較小的主動式ETF，可能更容易用較高比重布局，甚至接近持股上限；但若ETF規模已來到千億等級，同樣的10%資金部位可能變成百億元，不只可能受限於個股持股比例，也可能因流動性不夠，一進場就把股價推高，讓實際操作難度大增。原PO因此好奇，被動式ETF通常被認為規模愈大愈好，但主動式ETF是否反而未必如此。

對於這種說法，不少網友認為確實有道理，直言主動式商品規模變大後，本來就更難靈活操作。像是有人說「本越大越難操作是真的 畢竟OTC股本都比較小」、「主動規模大當然很難操，所以多數基金和主動ETF都還是重壓高價績優股」、「本越大當然越難賺啊，不然巴菲特年報酬跟少年股神一樣還得了」、「是，所以很多基金都會設規模上限」。也有人直接點出，規模變大後，選股空間可能慢慢往大型股集中，與原本想像中的主動操作優勢開始出現落差。

不過，另一派網友則認為，原PO的假設本身就有前提問題，不能直接推導出「規模大就吃虧」。有人反駁「主動式更需要錢好嗎」、「主動式又不是非要買A不可。還沒有持股上限。可以買51檔以上」、「資金夠大還可以自己拉股價」、「錢多可以佈局的就多」。也有人認為，大規模反而能讓資金配置更有彈性，不必死守單一標的，還能先停泊在大型權值股或ETF，等到價格合適再進場，未必一定比小規模更難做。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。