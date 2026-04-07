川普「被過世」真相大白！復活節現身打臉死訊…網笑：股市沒噴

美國總統川普近日因一度未公開露面，網路上開始瘋傳「病重」甚至「過世」說法，消息從 X 平台一路延燒到微博。白宮通訊主任史蒂文．張隨後出面否認，強調川普在復活節週末期間仍持續在白宮與橢圓形辦公室工作；而到了美東時間4月6日，川普也確實公開現身白宮復活節活動，等於用行程正面回應外界揣測。

這起風波的起點，是社群平台上接連出現未經證實的貼文，有人聲稱川普健康狀況惡化，甚至傳出他人在沃爾特．里德醫療中心。白宮方面則透過官方說法與社群帳號駁斥相關內容，批評這些傳聞毫無根據。從後續公開畫面來看，川普4月6日不只出席白宮復活節滾彩蛋活動，當天也在白宮就伊朗局勢發表談話，顯示「過世」說法並不成立。

對於這則消息，PTT股板不少網友第一時間不是討論真假，而是直接聯想到市場反應。有人用戲謔口吻留言「用你的魔法對付你」、「昨天不是還活撥亂跳罵人嗎」、「股市沒噴就是糞川還活著」，也有人直白把焦點放在盤勢，像是「真死了股市會大漲吧」、「K線沒噴啊 噴了才 信」、「如果川普真的死了，全球股市肯定翻倍」。整體來看，留言區瀰漫濃厚的股市梗與反諷氣氛。

不過，也有另一派網友對整起事件保持保留態度，認為這類消息一看就有疑點。像是「真死是頭條，不會是謠傳」、「100%假的吧」、「這ID來亂的 上次發推文是一年前!!!!」、「等下都要記者會了還在造謠www」，還有人質疑媒體處理方式，「我笑了，原本以為X假消息，現在新聞連這個都刊」。

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