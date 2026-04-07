知名分析師游說買保險類股 潛在買家：硝酸鹽工廠爆炸576人亡

進入和平時期，戰時緊縮不再，全國消費興盛，但在戴維斯家中，仍然維持節儉作風。戴維斯這位選股專家早上6點會從臥室出來，用電爐在浴室裡做早餐，一邊吃，一邊漫不經心地穿衣服，也不會留心自己穿了什麼。

穿好之後，戴維斯會抓起公事包，叫凱瑟琳開車送他去火車站，搭上7點從塔里敦開往紐約的通勤列車。他的鄰居則是搭8點的豪華景觀車廂，這樣可以多睡一點，車廂也比較舒適。但戴維斯喜歡早點出發，也喜歡無人叨擾的《華爾街日報》閱讀時光，下車後還可以搶先一步進公司，避開華爾街的人潮。早上7點的車票比較便宜，則是額外好處。

本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》

1948年5月12日，戴維斯在紐約客飯店對保險會計師協會致詞。「今天我要講的主題，不僅與各位息息相關，更攸關整個火災保險業從業人員的生計。」戴維斯的口吻彷彿面對的不是一屋子埋頭苦幹的上班族，而是一群英雄鬥士。他的演講中充斥著「非常」「確實」和「我無需提醒你們」，例如：「我無需提醒你們，這是一個偉大的行業，且是美國數一數二古老且備受尊敬的行業……」

戴維斯解釋，在健全的保險行業中，受益的不只有保戶，因為有一個「龐大而沉默的股東群體」，包括大學、醫院、傳教團體等，都將部分儲蓄投資於保險類股。「若監管機構拒絕調漲費率、壓制行業利潤時，他們都會受到影響。」戴維斯大聲疾呼，利潤多，就業機會就多，行業也可迎來更繁榮的前景。

1947年和1948年間，戴維斯在各地奔波，力推保險類股。他向基金會、退休基金、有錢人推銷保險類股，而他那溺水身亡的合夥人10年前也做過一樣的事，只是成績欠佳。他期待聽他建議入手保險類股的人，可以讓他處理交易，這樣他就有佣金可賺。

「如果今天標準石油股價減半，你會買嗎？」他問聽眾，而聽眾總是會大喊「會！」，他興奮地說，保險類股也有一樣的優惠，現在保險公司的股價正以資產價值的半價出售，這是「史上最大的清倉拍賣」。

戴維斯承認道：「我自己一直在努力敲開這些大門。」當時有七家保險公司即將上市，他正努力幫忙募集資金。在參與承銷的幾家券商中，他的公司規模最小。他原本期望自己橫跨美國東西岸的演說能引起買家的興趣，但結果並非如此。戴維斯氣沖沖地說：「很明顯地，這個國家那些拚命儲蓄的人，是不會花 1分錢去買那些資產的……」

安泰人壽是其中一個公開發行的新公司。原有的股東可優先認股，但他們只買了配額的一半。戴維斯和其他承銷團的同業夥伴努力賣出剩下的股份，但成績不是很理想。

「這麼優質的股票……怎麼沒人搶著買？」戴維斯自問，接著也自答了。首先，大多數人仍對股票厭惡不已。 1948年哈利．杜魯門前總統在競選期間譏諷華爾街，勝選之後，美林證券創始人查爾斯．美林在報紙上刊登廣告，反駁總統的攻擊：「根本就沒有什麼華爾街，這點杜魯門先生比誰都清楚。華爾街只是個傳說。

華爾街就只是舊金山的蒙哥馬利街、丹佛的第17街、亞特蘭大的瑪麗埃塔街、波士頓的聯邦街、德州威科的主街。它也可以是密蘇里州獨立城的任何地方，只要有節儉的大眾在那裡投資買賣證券，那就是華爾街。」

潛在買家告訴戴維斯為什麼他們不想買他最愛的保險類股：一、戰爭使人「道德淪喪」，退伍軍人回來會放火燒房子、搶劫鄰居，保險公司賠不完；二、 1947 年德州德克薩斯城硝酸鹽工廠爆炸事故，造成五百七十六人死亡，保險公司付了鉅額賠款，只要再有一場大災難，他們就可能破產；三、外界不斷預測會發生的核戰是一場保險界的惡夢，想想第三次世界大戰會有多少理賠啊！四、核電廠會產生放射性汙染，又一筆鉅額保單。

然而，這場喪氣的失敗巡演竟是因禍得福。班傑明．葛拉漢在他著名的《證券分析》之後，又寫了《智慧型股票投資人》。在這本書中，他寫道：「若投資人想要有合理的機會，持續享有優於平均的投資報酬，遵循的原則就一定要有以下特點：一、本質上健全有前景；二、並非華爾街所流行。」

（本文摘自《華爾街最長勝的投資家族》作者：約翰．羅斯柴爾德 譯者：鍾榕芳)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。