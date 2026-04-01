美伊戰事準備落幕？川普明確表態撤軍時程…股民樂觀上看40000點

美國總統川普最新表態指出，無論是否與伊朗達成協議，美軍都將在2到3週內撤離伊朗，這也是他至今對這場中東戰事最明確的退場說法。消息一出，PTT股板立刻掀起熱議，焦點不只放在戰事會不會真的收尾，也延伸到油價、荷莫茲海峽與美國中東影響力變化。

根據中央社報導，川普表示，美軍「很快」將結束在伊朗的行動，預計2到3週內撤離。他強調，結束行動並不取決於是否與伊朗達成協議，並說「不論我們是否達成協議，那都不重要。」川普還提到，當美方認為伊朗「在很長一段時間內被打回石器時代，且無法研發出核武時」，美國就會離開。

由於伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽，市場也關注若美軍撤出後，區域局勢與能源運輸是否會出現新變化。原PO則認為，川普這次已把「再打兩週就結束」講得相當明確，若之後再收回，恐怕很難完全不被外界記住。

有網友認為，若美國真的準備抽身，代表市場最擔心的戰事擴大風險可能有機會降溫，「和平獎」、「多單 40000 穩穩妥妥」、「穩了」、「這次是真的了吧」；也有人認為這代表川普至少沒有打算把戰線無限拉長，「正常啊」、「把伊朗打殘其實就夠了，不必糾纏」、「反正美國不靠荷莫茲海峽，剩下國家就要自己去談了」。

但更多留言明顯不買單，質疑這番話不是認輸就是拖延，像是「無功而返」、「川真的要逃了」、「認輸了？」、「我獨自烙跑」、「拉完一坨跑了的意思？」、「這人很愛唬爛 說要撤退是不是其實要猛攻」。

也有人把焦點放在撤軍後的後座力，認為事情恐怕沒那麼簡單，「沒有達成協議 海峽伊朗也沒有理由開放 油價噴噴」、「以後都要被收過路費了」、「所以美軍是去校外教學嗎」、「川普目前為止對於戰爭的話沒有一句是真的」。

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