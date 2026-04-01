月薪3萬怎麼財富自由？存股哥靠借貸存股37歲開除老闆：沒用槓桿現在還是社畜

時間真快，去年5/20開除老闆到現在快一年了！現在回頭看真的不可思議，十幾年前剛出社會月薪才$25,000的我，可以在37歲退休離開職場，如果當初沒有存股、沒有嘗試使用槓桿，那我現在應該還是一個月薪3-4萬的普通員工。

做任何事我都喜歡試著找出更優質、快速的解法，但這樣的做事風格在公司體制內會被視系統外的bug，因為想法太多、特立獨行、不遵守SOP，對主管來說我就是個難以控制的員工，到最後我對傳統職場心灰意冷，乾脆直接離開這個環境。

我的做事模式在傳統職場是阻力，但換到其他領域對我來說就是助力，當初我就在想有什麼方式可以讓資產及現金流增加的速度更有效率？於是開始鑽研借貸存股，朝這個方向不斷去提升自己的財商知識，到現在也要應證借貸存股是一套可行的做法。

經營自媒體也是，網路上一堆教自媒體的技巧，很多我都試過了但沒有用，所以我決定照自己的方式來，在IG這個影音平台堅持用全文字輸出的方式來經營，雖然各種條件都對我不利，但我還是可以突破演算法的限制做到現在的程度。

想說的是人生有無限可能，不一定要拘泥於社會給你的框架，如果你在這個框框內覺得很卡，做什麼事都不對勁，那就代表該是突破框架的時候了，雖然必須承擔一點風險，但繼續待在框框裡也不會變得更好，至少對現階段的我來說，過去的冒險都值回票價。

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