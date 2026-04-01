伊朗總統拋震撼彈！表態獲安全保障願結束戰爭…網嗨喊：台股朝40000點發車

伊朗總統佩澤希齊揚表態，若能獲得實質安全保障，伊朗願意結束戰爭。消息一出，市場立刻聯想到中東局勢是否有望降溫，也帶動美股反應。不過這番話丟到PTT股板後，網友並未一面倒買單，反而圍繞「這話到底算不算數」熱烈討論。

根據貼文內容，佩澤希齊揚4月1日表示，伊朗從未主動挑起戰火，若國際社會能提供安全保障，德黑蘭願意隨時結束衝突。他也批評美國與以色列近期軍事行動，並點名設有美軍基地的鄰國放任美方利用其領土對伊朗發動攻擊。

原PO則進一步從油價、原油貿易、伊朗通膨與貨幣發行等角度分析，認為伊朗經濟壓力沉重，現在釋出願談訊號，也反映現實困境。

有一派網友認為，只要戰事有降溫跡象，對股市就是利多，像是「剛剛才說要炸 現在要和平..」、「朝40000點發車了嗎」、「噴」、「希望真的停」。也有人認為主和派至少開始發聲，「總統 出來 應該是主和派 現在佔上風 才敢發聲」、「現在一個官方代表願意談」。

但更多人質疑，伊朗總統發言未必代表真正決策方向，留言包括「傀儡說的話 算數？」、「沒實權的總統」、「伊朗總統又沒實權，軍方說了才算數」、「革命衛隊上面不是總統呢」。

也有人懷疑消息時點與真實性，「4/1愚人節小心」、「這新聞是3/30就有的，結果剛才才發出來 很奇怪」、「還有也沒送出任何停戰協議呀 到底消息好混亂」。

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