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謝金河開示特斯拉與輝達轉弱！網狂讚能安心睡了：神一般的反指標

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河與曹興誠齊聲示警特斯拉及輝達面臨重挫與三大風險，但大批網友卻將老謝視為反指標，樂觀認為科技股底部已浮現準備反向做多。記者曾吉松／攝影
謝金河與曹興誠齊聲示警特斯拉及輝達面臨重挫與三大風險，但大批網友卻將老謝視為反指標，樂觀認為科技股底部已浮現準備反向做多。記者曾吉松／攝影

全球科技股近期震盪加劇，特斯拉股價走弱、輝達跌破年線，引發市場關注。財信傳媒董事長謝金河指出，「科技七雄」正進入關鍵震盪期，尤其特斯拉已出現技術面轉弱現象。不過消息一出，社群卻出現另一種聲音，甚至出現「反指標」討論，讓整起事件更添話題性。

根據報導，曹興誠直指特斯拉面臨三大風險，包括全自動駕駛競爭加劇、2奈米晶圓廠構想遭質疑，以及AI公司xAI整併問題。謝金河則進一步分析，特斯拉股價近三個月已從498.83美元跌至352.14美元，跌幅超過兩成，技術面轉弱形成空頭排列。

不只特斯拉，輝達股價也從212.19美元回落至164.27美元，跌破年線，被視為重要訊號。整體來看，科技股從AI上游到應用端皆面臨重新評價，市場資金開始回流基本面較穩健的龍頭企業。同時，川普政策與中東局勢也為市場帶來更多不確定性。

對於謝金河的發言，不少網友反而視為「反向指標」，甚至出現一面倒看多的樂觀聲音 「可以安心睡了 感謝老謝」、 「老謝真的神準 」、 「上次開示 真的就是底部」、 「跟老謝反著做 賺錢ez」

但也有網友持保留甚至批評態度，認為市場走勢不應過度神話單一人物 「如神一般的反指標」、 「見漲就吹，見跌就批」、 「馬後炮大師太準了吧」、 「早說這個傢伙抓特斯拉轉折很準」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

特斯拉 輝達 謝金河 曹興誠

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